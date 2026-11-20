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Najstaršia osoba v Dánsku čelí kritike pre svoju nacistickú minulosť
Schwalbeová sa narodila 10. marca 1914 a vôbec najstaršou osobou v Dánsku sa stala 14. októbra vo veku 112 rokov a 218 dní.
Autor TASR
Kodaň 20. novembra (TASR) - Najstaršia osoba v Dánsku, 112-ročná Kirsten Schwalbeová, sa v uplynulých dňoch stala terčom kritiky po tom, čo bola odhalená jej nacistická minulosť. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry AFP.
O živote Schwalbeovej začiatkom októbra vyšla kniha. Dánske médiá však následne prišli s informáciami, že v nej nebolo spomenuté členstvo Schwalbeovej v dánskej nacistickej strane DNSAP. Memoáre boli preto následne stiahnuté z tlače.
Jedna z riaditeliek vydavateľstva Gyldendal pri oznamovaní tohto kroku uviedla, že „nemožno schváliť dielo literatúry faktu, v ktorom ústredná kapitola života protagonistu nie je verne prerozprávaná“.
Schwalbeová predtým potvrdila, že bola členkou DNSAP, ale k tomu ju vraj povzbudzoval jej manžel. Odmietla tiež myšlienku, že by strane poskytla akúkoľvek aktívnu podporu.
Dánske médiá však tento týždeň zistili, že Schwalbeová zastávala dve vedúce pozície v miestnej pobočke strany, keď bolo Dánsko počas druhej svetovej vojny pod okupáciou nacistického Nemecka.
Schwalbeová sa narodila 10. marca 1914 a vôbec najstaršou osobou v Dánsku sa stala 14. októbra vo veku 112 rokov a 218 dní. Jej predchodkyňa Karla Lindholmová Jensenová zomrela v roku 2020 vo veku 112 rokov a 217 dní.
O živote Schwalbeovej začiatkom októbra vyšla kniha. Dánske médiá však následne prišli s informáciami, že v nej nebolo spomenuté členstvo Schwalbeovej v dánskej nacistickej strane DNSAP. Memoáre boli preto následne stiahnuté z tlače.
Jedna z riaditeliek vydavateľstva Gyldendal pri oznamovaní tohto kroku uviedla, že „nemožno schváliť dielo literatúry faktu, v ktorom ústredná kapitola života protagonistu nie je verne prerozprávaná“.
Schwalbeová predtým potvrdila, že bola členkou DNSAP, ale k tomu ju vraj povzbudzoval jej manžel. Odmietla tiež myšlienku, že by strane poskytla akúkoľvek aktívnu podporu.
Dánske médiá však tento týždeň zistili, že Schwalbeová zastávala dve vedúce pozície v miestnej pobočke strany, keď bolo Dánsko počas druhej svetovej vojny pod okupáciou nacistického Nemecka.
Schwalbeová sa narodila 10. marca 1914 a vôbec najstaršou osobou v Dánsku sa stala 14. októbra vo veku 112 rokov a 218 dní. Jej predchodkyňa Karla Lindholmová Jensenová zomrela v roku 2020 vo veku 112 rokov a 217 dní.