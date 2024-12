Najstaršia písomnosť Franza Kafku sa vydražila za 56.320 dolárov

New York 18. decembra (TASR) - Najstaršia vlastnoručne napísaná poznámka spisovateľa Franza Kafku sa v stredu predala za 56.320 dolárov v dražbe spoločnosti Bonhams v New Yorku. TASR o tom informuje podľa webovej stránky aukčnej spoločnosti.



Kafka poznámku napísal a podpísal do albumu priateľa zo školy v roku 1897, keď mal iba 14 rokov. Podľa spoločnosti Bonhams ide o najranejšiu zachovanú písomnosť tohto autora.



"Existuje príchod a odchod. Rozlúčka a často žiadne ďalšie stretnutie," píše sa na lístku v nemčine. Dokument získala spoločnosť Bonhams od potomkov Kafkovho priateľa zo školy Huga Bergmanna. Pôvodne sa predajná cena očakávala na úrovni 10.000 až 15.000 dolárov.



Kafka, pražský rodák židovského pôvodu, je považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv nemeckojazyčnej literatúry 20. storočia. Zomrel na tuberkulózu 3. júna 1924 vo veku 40 rokov. Posmrtne sa preslávil románmi Proces (1925), Zámok (1926) a Amerika (1927), ktoré z jeho literárnej pozostalosti vydal jeho priateľ Max Brod.





Kamennú dosku s vyrytým desatorom vydražili za päť miliónov dolárov



Za päť miliónov dolárov v stredu vydražili kamennú dosku s vyrytým desatorom, a to napriek tomu, že určite nejde o originál, ktorý podľa Biblie Boh zoslal Mojžišovi na hore Sinaj. Informovala o tom aukčná spoločnosť Sotheby's, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Kamennú dosku vážiacu 52 kilogramov objavili v roku 1913 na území dnešného Izraela počas výkopových prác pri výstavbe železnice. Predpokladá sa, že pochádza zo 4. až 9. storočia. Zachovalo sa na nej iba deväť z desiatich božích prikázaní. Napísane sú v paleo-hebrejskom písme.



Podľa Sotheby's bola doska v súkromnom vlastníctve, kým si archeológ žijúci v Izraeli neuvedomil jej význam a neodkúpil ju. Viacerí odborníci však upozorňujú, že množstvo historických predmetov údajne nájdených na území Svätej zeme sa následne preukáže ako falošné.



Napriek tomu bol v aukcii o kamennú dosku veľký záujem. Záujemcovia vyvolávaciu sumu zvýšili na 4,2 milióna dolárov. Poslednú ponuku neznámeho kupca na päť miliónov už nikto neprekonal. Aukčná spoločnosť očakávala predajnú cenu v rozmedzí jeden až dva milióny dolárov.