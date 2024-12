Najstaršia zachovaná písomnosť Franza Kafku pôjde v USA do dražby

New York 12. decembra (TASR) - Poznámka vlastnoručne napísaná spisovateľom Franzom Kafkom, ktorá sa považuje za jeho najstarší známy autorský prejav, pôjde do dražby v New Yorku. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy tlačovej agentúry DPA.



"Existuje príchod a odchod. Rozlúčka a často už žiadne ďalšie stretnutie," píše sa na lístku v nemčine. Predpokladá sa, že Kafka poznámku napísal a podpísal do albumu v roku 1897, keď mal iba 14 rokov. Podľa aukčnej siene Bonhams ide o najranejšiu zachovanú písomnosť tohto autora.



Dokument získala spoločnosť Bonhams od potomkov Kafkovho priateľa zo školy Huga Bergmanna. Dražba je naplánovaná na budúci týždeň a Bonhams odhaduje predajnú cenu na 10.000 až 15.000 dolárov.



Kafka, pražský rodák židovského pôvodu, je všeobecne považovaný za jednu z najvýznamnejších postáv nemeckojazyčnej literatúry 20. storočia. Zomrel na tuberkulózu 3. júna 1924 vo veku 40 rokov. Posmrtne sa preslávil románmi Proces (1925), Zámok (1926) a Amerika (1927).