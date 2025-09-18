< sekcia Zahraničie
Najstaršieho šimpanza bonobo na svete utratili v zoo, mal 61 rokov
Trpel osteoartritídou bedrového kĺbu a srdcovým zlyhaním súvisiacim s pokročilým vekom.
Autor TASR
Düsseldorf 18. septembra (TASR) - Vôbec najstaršieho šimpanza druhu bonobo na svete utratili v stredu v nemeckej zoologickej záhrade vo veku 61 rokov. Pre tento druh ide o mimoriadne vysoké číslo. O úmrtí informovala na sociálnych sieťach samotná zoo. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Šimpanz Mato bol v stredu utratený zo zdravotných dôvodov, uviedla zoologická záhrada meste Wuppertal v príspevku na Facebooku. Trpel osteoartritídou bedrového kĺbu a srdcovým zlyhaním súvisiacim s pokročilým vekom. Podľa zoologickej záhrady mu každý deň podávali lieky proti bolesti.
„V posledných týždňoch Mato prejavoval zníženú chuť pohybovať sa... Čo viedlo k znateľnému zhoršeniu jeho zdravotného stavu,“ uviedli jeho ošetrovatelia.
Po niekoľkých konzultáciách sa zoo rozhodla šimpanza utratiť. Zvyšným šimpanzom bonobo v zoo bola poskytnutá možnosť vidieť Mata ešte naposledy po jeho smrti.
Mato sa narodil v roku 1963 v zoologickej záhrade vo Frankfurte a 37 rokov strávil vo Wuppertale. Štyria z jeho potomkov sú stále nažive a žijú v Berlíne, Kolíne nad Rýnom, Lipsku a v zoologickej záhrade Planckendael v Belgicku.
Šimpanzy bonobo pochádzajú z Konžskej demokratickej republiky (KDR). Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN) sú považované za ohrozený druh. Podľa ochranárskej organizácie Svetový fond na ochranu prírody (WWF) je ich priemerná dĺžka života v zoologických záhradách 50 rokov. Dĺžka života v divočine ešte nebola dostatočne preskúmaná.
