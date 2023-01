Najstarším človekom na Zemi sa stala 115-ročná Katalánka

Barcelona 18. januára (TASR) - Najstarším človekom na Zemi sa po smrti 118-ročnej francúzskej mníšky Lucile Randonovej stala 115-ročná najstaršia obyvateľka Katalánska Maria Branyasová.



Ako v stredu informoval spravodajský web Catalan News, Branyasová sa automaticky dostala na prvé miesto v dlhovekosti podľa záznamov Gerontologickej výskumnej skupiny (GRG), ktorá je už viac ako 20 rokov hlavným zdrojom údajov o najstaršom človeku v Guinnessovej knihe rekordov.



GRG začala sledovať "superstarých" ľudí v roku 1997 a má tak o nich najväčšiu databázu na svete.



Branyasová sa narodila 4. apríla 1907 v katalánskej rodine v San Franciscu v americkom štáte Kalifornia. Ako malá sa s rodinou presťahovala do Katalánska. Jej spomienky siahajú ďaleko do minulosti - do prvej svetovej vojny i do občianskej vojny v Španielsku. Na margo oboch svetových vojen, ktoré zažila, vyhlásila: "Európe priniesli veľké škody, ale aj určitý pokrok."



V máji roku 2020 sa Branyasová vo veku 113 rokov stala najstaršou známou osobou na Zemi, ktorá prežila chorobu COVID-19.



Toto prvenstvo jej však o rok neskôr prebrala práve Lucile Randonová, ktorá mala 16. januára 2021 pozitívny výsledok testu na covid, čím sa ona stala najstarším človekom preživším toto ochorenie.



Randonová, známa aj ako sestra André, mala negatívny výsledok testu na covid tesne pred svojimi 117. narodeninami, ktoré oslávila 11. februára 2021.



O rok neskôr, 19. apríla 2022, po smrti Japonky Kane Tanakaovej, sa sestra André stala aj najstarším človekom na Zemi. V noci na utorok však zomrela.