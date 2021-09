Najstaršími jednovaječnými dvojčatami sú vyše 107-ročné sestry

Tokio 20. septembra (TASR) - Dve sestry z Japonska boli zapísané do Guinnessovej knihy rekordov ako najstaršie žijúce jednovaječné dvojčatá na svete. Umeno Sumijamová a Kume Kodamová majú 107 rokov a 330 dní. Narodili sa na ostrove Šodošima v západnom Japonsku dňa 5. novembra 1913 ako tretie a štvrté z 11 detí.



Ako v pondelok informovala agentúra AFP, zápis o nich do Guinnessovej knihy rekordov časovo koliduje s Dňom úcty k starším, ktorý je v Japonsku štátnym sviatkom.



Sestry Umeno a Kume k 1. septembru prekonali doterajší rekord 107 rokov a 175 dní, ktorý vytvorili slávne japonské dvojičky Kin Naritová a Gin Kanieová, uvádza sa vo vyhlásení Guinnessovej knihy rekordov.



Podľa japonského ministerstva zdravotníctva a starostlivosti o zdravie je asi 29 percent zo 125 miliónov obyvateľov Japonska starších ako 65 rokov. Vyše 86.500 z nich sú storoční, pričom polovica z nich sa stovky dožíva v tomto roku.



Sumijamová a Kodamová po ukončení základnej školy žili vlastnými životmi, založili si rodiny a pracovali. Stretávali sa len zriedka, čo sa však zmenilo, keď sa dožili sedemdesiatky - vtedy začali spolu chodiť na náboženské púte. Ich príbuzní uviedli, že rady žartujú o tom, ako "prežili" predchádzajúce držiteľky rekordov, známe v Japonsku ako Kin-san a Gin-san, ktoré koncom 90. rokov minulého storočia získali status podobný modlám, a to pre svoj vysoký vek a zmysel pre humor.