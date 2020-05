Najstaršou osobou v Čile, ktorá prežila koronavírus, je 111-ročná žena

Santiago 28. mája (TASR) - Čiľanka Juana Zunigová, ktorá v júli oslávi 112 rokov, sa stala najstaršou osobou, ktorá v tejto juhoamerickej krajine prežila nákazu novým koronavírusom. Prekonala pritom až dva cykly karantény. V stredu to oznámila čilská Národná služba pre seniorov (SENAMA), na ktorú sa vo štvrtok odvolala tlačová agentúra DPA.



Zunigová bola jednou z 25 osôb, ktoré na COVID-19 spôsobené koronavírusom ochoreli v opatrovateľskom domove v čilskom hlavnom meste Santiago, uviedla v oznámení SENAMA.



Ženu, ktorá žije v domove od roku 2014, dali na izolované oddelenie a starali sa o ňu 28 dní.



Keď sa 10. mája oficiálne vyliečila, stala sa najstaršou osobou v Čile, ktorá prežila ochorenie COVID-19.



"V tomto prípade sme urobili jedno: zmenšili sme hustotu obyvateľov domova," napísal v oznámení Pablo Pizarro, ktorý má v SENAMA na starosti stratégiu v boji proti pandémii.



"Niektorých si príbuzní odviezli domov, ďalších sme premiestnili do iných častí domova... takto sa Juanita ocitla v lepších podmienkach a mohla čeliť ochoreniu. Dokázala úspešne zvládnuť 28 dní karantény," dodal Pizarro.



Riaditeľka domova María Paz Sordová povedala, že 111-ročná klientka bola zdravá, mala len problémy s dýchaním.



"Mala pozitívny test, ale bola bez príznakov, iba párkrát dostala horúčku, čo bolo pre jej zdravie veľmi pozitívne," opísala situáciu Sordová.



Čile v stredu predĺžilo karanténne opatrenia v oblasti širšieho Santiaga do 5. júna. Vtedy zaznamenalo za posledných 24 hodín 4328 nových prípadov nákazy koronavírusom, ktorých tak bolo v krajine celkovo 82.289, čo je tretí najväčší počet v Latinskej Amerike po Brazílii a Peru.