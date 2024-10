Najväčší knižný veľtrh na svete sa bude venovať aj umelej inteligencii

Frankfurt nad Mohanom 15. októbra (TASR) - Vo Frankfurte nad Mohanom sa v stredu oficiálne začína najväčší knižný veľtrh na svete. Zameria sa na široký záber tém - od sporu okolo talianskeho autora cez rastúci záujem o literárne subžánre až po umelú inteligenciu vo vydavateľskom biznise, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



Na frankfurtskom knižnom veľtrhu sa tento rok počas piatich dní zúčastní približne 1000 autorov a ďalších rečníkov, pripravených je 650 podujatí na 15 pódiách. Medzi veľké mená patria izraelský spisovateľ a historik Yuval Noah Harari, známy vďaka knihe "Sapiens: Stručná história ľudstva", americko-poľská autorka Anne Applebaumová a britsko-turecká autorka románov Elif Shafaková.



Prestížnu cenu, ktorý každý rok udeľujú na veľtrhu, získa Anne Applebaumová, ktorej najnovšia kniha "Autocracy Inc." skúma súvislosti medzi autoritárskymi štátmi.



Ešte pred otvorením veľtrhu atmosféru zatienil spor týkajúci sa Talianska, ktoré je tohtoročným čestným hosťom podujatia. Oficiálny výber nezahŕňal Roberta Saviana, autora mafiánskych bestsellerov, ktorý minulý rok dostal pokutu za ohováranie premiérky Giorgie Meloniovej. Saviano následne na sociálnych sieťach označil vládu za "najignorantskejšiu v dejinách Talianska". Na veľtrhu sa zúčastní, ale na pozvanie svojho nemeckého vydavateľa.



Podľa kritikov to dokazuje zhoršujúcu sa situáciu okolo slobody prejavu v Taliansku. V reakcii sa kauzu okolo Saviana 41 autorov napísalo otvorený list, v ktorom sa sťažujú na "čoraz dusivejšie politické zasahovanie do kultúrneho priestoru". Združenie talianskych vydavateľov trvá na tom, že by žiadne takéto vonkajšie zasahovanie do programu, ktorý nesie názov "Korene v budúcnosti", nedopustilo. Riaditeľ veľtrhu Jürgen Boos tvrdí, že napriek škandálu bolo správne ponechať Taliansko v pozícii čestného hosťa.



Veľká časť veľtrhu bude vyhradená tzv. new adult literatúre, ktorá zahŕňa subžánre obľubované mladšími čitateľmi. Ich popularita rýchlo rastie, neraz ju posilňujú príspevky na sociálnych médiách, napr. prostredníctvom trendu BookTok na platforme TikTok, v rámci ktorého autori propagujú svoje diela a čitatelia zverejňujú recenzie.



Veľkou témou veľtrhu bude aj umelá inteligencia. Poprední autori ako John Grisham a Jodi Picoultová nedávno podnikli právne kroky voči spoločnosti OpenAI. Obaja tvrdia, že nezákonne použila ich diela na tréning svojho chatbota.



"Na jednej strane je to prínosné pre pracovné postupy vo vydavateľstvách," povedal Boos na margo umelej inteligencie. "Na strane druhej, pokiaľ ide o duševné vlastníctvo, je to veľký chaos," dodal riaditeľ veľtrhu.