Obrovský kus Marsu predali v New Yorku za viac než 5 miliónov dolárov

Washington 17. júla (TASR) – Údajne najväčší kus Marsu, aký sa kedy našiel na Zemi, sa v stredu na aukcii vzácnych geologických a archeologických predmetov v New Yorku predal za vyše päť miliónov dolárov. Pred aukciou sa odhadovalo, že nový kupec by ho mohol získať za dva až štyri milióny dolárov. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Aukčná sieň Sotheby's v popise uviedla, že tento 25-kilogramový kameň s názvom NWA 16788 objavil v novembri 2023 v saharskej púšti v Nigeri lovec meteoritov. Z povrchu Marsu bol tento kameň vytrhnutý po mohutnom náraze asteroidu a následne preletel 140 miliónov kilometrov k Zemi.



Totožnosť kupujúceho nebola zverejnená. Konečná ponuka bola 4,3 milióna dolárov, ale po pripočítaní rôznych poplatkov a nákladov bola oficiálna predajná cena stanovená na približne 5,3 milióna dolárov.



Tento najväčší kus susednej planéty, aký bol kedy na Zemi nájdený, je asi o 70 percent väčší než druhý najväčší známy kus marsovského pôvodu.



Sieň Sotheby's doplnila, že takéto fragmenty Marsu sú mimoriadne vzácne: z viac než 77.000 oficiálne uznaných meteoritov je len 400 pôvodom z Marsu. Ich celková hmotnosť je približne 374 kilogramov. Kameň NWA 16788 váži 24,67 kilogramu, čo predstavuje 6,5 percenta všetkého v súčasnosti známeho materiálu pochádzajúceho z Marsu.



Chemické zloženie meteoritu vedci porovnali so vzorkami, ktoré získali po pristátí sondy Viking na Marse v roku 1976. Zistilo sa, že ide o typ horniny z Marsu, ktorá vznikla pomalým chladnutím magmy. Má hrubozrnnú štruktúru a obsahuje minerály pyroxén a olivín, uviedla sieň Sotheby's. Má však aj sklovitý povrch – pravdepodobne v dôsledku vysokého tepla, ktorému bol vystavený pri páde cez zemskú atmosféru.



Meteorit bol pred aukciou v New Yorku vystavený v Talianskej vesmírnej agentúre v Ríme.



Stredajšia aukcia bola súčasťou týždňa Sotheby's Geek Week 2025. V ponuke bolo 122 položiek vrátane ďalších meteoritov, fosílií a minerálov drahokamovej kvality.