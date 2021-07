Najväčší požiar v USA sa opäť zväčšil

Washington 19. júla (TASR) - Na území Spojených štátov zúri momentálne 80 veľkých požiarov, pričom najväčší z nich sa v noci na pondelok opäť zväčšil a podnietil ďalšie evakuácie.



Ako píše agentúra AFP, obrovský požiar v štáte Oregon, zvaný Bootleg Fire, sa v pondelok rozprestieral na ploche 1174 kilometrov štvorcových. To je takmer rozloha mesta New York alebo viac než polovica rozlohy Bratislavského kraja.



Podľa miestnych úradov muselo svoje domovy opustiť doteraz 2000 ľudí, pričom v nedeľu boli vydané ďalšie evakuačné príkazy.



Družicové snímky zachytávajú obrovský kúdol dymu, ktorý sa rozprestretia od južného Oregonu až po Kanadu, stovky kilometrov na severovýchod.



Hasičom sa podarilo dostať pod kontrolu približne 22 percent tohto požiaru, silné vetry a rozsiahle búrky však naďalej predstavujú vážnu hrozbu.



Napríklad rýchlo šíriaci sa požiar v kalifornskej turistickej oblasti pri jazere Tahoe vypukol podľa hasičov v dôsledku úderu blesku. Takzvaný Tamarack Fire následne rozdúchal silný vietor a momentálne horí na ploche 80 kilometrov štvorcových.



Klimatické zmeny podľa vedcov zhoršujú obdobie sucha, a to zase vytvára ideálne podmienky na vznik a rýchle šírenie lesných požiarov.



Americké úrady očakávajú "veľmi horúce, suché a nestabilné podmienky od Severozápadu, severnej časti Skalnatých vrchov a Veľkých prérií až po štát Minnesota"



S požiarmi bojuje takmer 20.000 hasičov a podporného personálu. Plamene tento rok zničili na západe USA už viac než 10.117 kilometrov štvorcových.



Hasiči v Kanade medzitým tiež bojujú s desiatkami požiarov vrátane 20 nových, ktoré vypukli v Britskej Kolumbií a 15 v provincii Ontario.