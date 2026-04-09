Najväčší úlovok v histórii: V Riu zaistili takmer 50 ton marihuany
Autor TASR
Rio de Janeiro 9. apríla (TASR) - Brazílska polícia zaistila v druhom najväčšom meste Rio de Janeiro takmer 50 ton marihuany, čo podľa tamojších úradov predstavuje doposiaľ najväčší zaistený objem drog v krajine. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.
Približne 48 ton drogy objavili na streche opustenej budovy vo štvrti Maré - v rozsiahlom komplexe faviel v severnej časti mesta. Úkryt lokalizovali s pomocou psov vycvičených na vyhľadávanie drog.
„Sú vycvičení práve na to, aby zistili pach drogy v akomkoľvek prostredí, signalizovali to hliadke a tá mohla nájsť úkryt,“ povedal veliteľ kynologickej jednotky vojenskej polície Luciano Pedro v rozhovore pre spravodajský portál G1, ktorý bol zverejnený v stredu.
Hodnota zaistenej marihuany sa odhaduje na približne 50 miliónov realov (8,4 miliónov eur), čo spôsobuje organizovanému zločinu významnú ekonomickú ujmu, uviedli úrady.
Na niekoľkohodinovej operácii sa podieľalo vyše 250 policajtov. Preprava drog na viacerých nákladných autách trvala zhruba päť hodín. Polícia tiež zaistila niekoľko pušiek a pištolí.
Brazília je jedným z najväčších trhov s konope v Latinskej Amerike, pričom veľká časť dodávok sa pašuje po súši zo susedného Paraguaja. Zločinecké siete zvyčajne fungujú decentralizovane, čo spôsobuje, že zaistenia takéhoto značného rozsahu sú pomerne vzácne.
