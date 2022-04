Najväčší výrobca dronov prerušil obchodné vzťahy s Ruskom a Ukrajinou

Peking 27. apríla (TASR) - Čínska technologická spoločnosť DJI, ktorá je najväčším svetovým výrobcom bezpilotných lietadiel, oznámila, že prerušuje všetky obchodné väzby s Ruskom a Ukrajinou. Čínska vláda odmieta odsúdiť ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu, pričom čínske firmy sa zväčša verejne nevyjadrujú k tomu, ako sa postavia k sankciám Západu proti Rusku. V stredu o tom informuje TASR podľa správy AFP.



"DJI interne prehodnocuje požiadavky na dodržiavanie predpisov v rôznych jurisdikciách. Až do preskúmania situácie DJI dočasne pozastavuje všetky obchodné aktivity v Rusku a na Ukrajine," oznámila čínska spoločnosť v utorkovom stanovisku.



Ukrajina minulý mesiac kritizovala spoločnosť DJI so sídlom v Šen-čene za to, že sa nepostavila proti používaniu svojich technológií ruskou armádou na Ukrajine, a to ani proti civilistom. "DJI, ste si istí, že chcete byť partnerom pri týchto vraždách? Zablokujte svoje produkty, ktoré pomáhajú Rusku zabíjať Ukrajincov!" napísal v príspevku na sociálnej sieti Twitter ukrajinský vicepremiér a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov.



Kyjev smeroval kritiku najmä na systém AeroScope spoločnosti DJI, ktorý umožňuje používateľom detegovať a monitorovať drony v jeho okolí. Predáva sa ako nástroj na ochranu letísk či väzníc. Ukrajina tvrdí, že Rusko používa tento systém na navádzanie svojich rakiet.



DJI rázne odmieta, že by umožnila Rusku používať svoje produkty na vojenské účely alebo poskytla údaje o polohe zariadení na ukrajinskom území. Fedorovovi firma odkázala, že mechanizmus umožňujúci detekciu dronov DJI systémom AeroScope nie je možné vypnúť.



Rusko zasiahla po začiatku vojenskej intervencie voči Ukrajine lavína sankcií, v dôsledku ktorých odišlo z krajiny mnoho nadnárodných spoločností.



Čínska spoločnosť DJI v minulosti čelila kritike za údajné napomáhanie čínskym silovým zložkám v čínskom regióne Sin-ťiang, kde sú podľa ľudskoprávnych organizácií vystavené ujgurská, kazašská a ďalšie väčšinovo moslimské etnické menšiny systematickému štátnemu masovému zadržiavaniu, mučeniu a perzekúciám.