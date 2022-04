Najväčší výrobca vakcín zastavil produkciu látky od AstraZenecy

Bombaj 22. apríla (TASR) - Najväčší svetový výrobca vakcín Serum Institute of India (SII) zastavil výrobu miestnej verzie vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca. V piatok to oznámil generálny riaditeľ SII Adar Punavala, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Máme v skladoch 200 miliónov dávok (proticovidových vakcín). V decembri sme zastavili výrobu. Dokonca sme ich ponúkli bezplatne prípadným záujemcom," uviedol Punavala. Podľa vlastných slov nevedel, čo robiť s prebytočnými vakcínami, ktoré by po čase exspirovali, a tak výrobu zastavil. Hovorca firmy potvrdil, že zastavenie produkcie sa týka iba očkovacej látky Covishield od spoločnosti AstraZeneca. SII vyrába taktiež vakcínu od americkej spoločnosti Novavax.



Firma doposiaľ vyrobila viac ako miliardu dávok proticovidovej vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a je hlavným dodávateľom globálneho programu Covax, určeného na poskytovanie vakcín pre chudobnejšie krajiny.



Od polovice minulého roka prevyšuje celosvetová produkcia vakcín dopyt a tento rozdiel sa naďalej zväčšuje, informovala Medzinárodná federácia farmaceutických výrobcov a združení. Miliardy ľudí na celom svete sú však stále nezaočkovaní, najmä v rozvojových krajinách, spresňuje AFP.



India je celosvetovo treťou najviac zasiahnutou krajinou pandémiou koronavírusu. Doposiaľ tam zaočkovali aspoň jednou dávkou vakcíny takmer miliardu obyvateľov nad 12 rokov.