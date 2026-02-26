< sekcia Zahraničie
Najväčšia lietadlová loď na svete - USS Gerald Ford - opustila Krétu
Americký prezident Donald Trump v snahe prinútiť Teherán, aby pristúpil na jadrovú dohodu, zhromaždil na Blízkom východe najväčšiu vojenskú silu za posledné desaťročia.
Atény 26. februára (TASR) - Najväčšia americká lietadlová loď USS Gerald R. Ford, ktorá tento týždeň zakotvila v Stredozemnom mori, opustila vo štvrtok námornú základňu Souda Bay na Kréte a zamierila na Blízky východ. K pobrežiu neďaleko izraelského prístavného mesta Haifa by mala doraziť v piatok. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters, píše TASR.
USA tiež poslali do oblasti Izraela niekoľko stíhačiek F-22. Podľa nemenovaného amerického predstaviteľa je to vôbec prvýkrát, čo Washington vyslal do tejto krajiny bojové lietadlá na potenciálne vojenské operácie. Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa toto nasadenie formálne neoznámila a Pentagón sa odmietol vyjadriť, pripomenula agentúra Reuters.
Podľa agentúry AFP je zriedkavé, aby sa na Blízkom východe nachádzali dve americké lietadlové lode, ktoré prepravujú desiatky vojenských lietadiel a majú posádku pozostávajúcu z tisícov námorníkov.
