Najväčšia nemocnica Šifá v Pásme Gazy už nie je v prevádzke

Tel Aviv/Gaza 11. novembra (TASR) - Nemocnica Šifá, ktorá je najväčším zdravotníckym zariadením v Pásme Gazy, už nie je v prevádzke, vyplýva z vyjadrení tamojšieho zdravotníckeho personálu a palestínskeho ministerstva zdravotníctva. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



"Už nie je elektrina," uviedol pre DPA britsko-palestínsky chirurg Ghassan Abu Sitta, ktorý pripomenul, že do areálu tejto nemocnice dopadli aj rakety. "Väčšina personálu nemocnicu opustila... Zranení, ktorí mohli, odišli," dodal.



O ťažko zranené osoby sa podľa neho stále stará jadro tímu tamojších zdravotníkov. DPA pripomína, že tvrdenia nebolo možné bezprostredne overiť.



V nemocnici Šifá sa mali nachádzať tisícky chorých a zranených ľudí, ako aj ďalšie tisíce utečencov, ktorí tam hľadali útočisko pred bojmi. Palestínske ministerstvo zdravotníctva ďalej uviedlo, že v spomenutej nemocnici už nie sú ani zásoby potravín a vody a nefunguje ani telefonické spojenie.



Podľa vyjadrení britsko-palestínskeho chirurga funguje v súčasnosti v Pásme Gazy už len jediná väčšia klinika, ktorou je nemocnica al-Ahlí.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už v piatok upozornila, že v tejto palestínskej enkláve nie je v prevádzke 20 z dovedna 36 nemocníc. Zvyšné kliniky pracujú v dôsledku nedostatku paliva zväčša v núdzovom režime.



V uplynulých dňoch sa objavili správy o prudkých bojoch v blízkosti nemocnice Šifá, pripomína DPA. Riaditeľ kliniky hovorilo o "izraelských útokoch" na jej budovu; izraelská armáda pripísala zodpovednosť za jej priame ostreľovanie palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. Nemocnicu mal podľa izraelskej armády zasiahnuť zablúdený projektil, ktorý vystrelilo hnutie na izraelských vojakov. Tvrdenia ani jednej zo strán však nebolo možné nezávisle overiť.



Na základe poznatkov izraelských tajných služieb využíva Hamas nemocnicu Šifá ako veliteľské a kontrolné centrum. Izraelská armáda upozornila, že Hamas podľa nej zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Pod nemocnicou Šifá si podľa armády toto hnutie vybudovalo tunely a používa ju aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.