Sieť humanitárnych organizácií vyzvala na prímerie v Pásme Gazy

Ženeva 29. mája (TASR) - Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) vyzvala na prímerie v Pásme Gazy a na neobmedzený prístup pre humanitárnu pomoc do tejto palestínskej enklávy. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy stanice Sky News.



"Zúfalo potrebujeme politické riešenie, ktoré nám umožní mať prímerie, aby sa tam dostala pomoc," uviedla riaditeľka IFRC Kate Forbesová. "Sme pripravení... Musíme však mať prístup a aby sme tam mali prístup, musíme mať prímerie," dodala Forbesová.



Zároveň uviedla, že videla "otrasnú" situáciu v meste Rafah na juhu Pásma Gazy počas svojej návštevy vo februári. Rafah pritom navštívila ešte pred tým, ako Izrael spustil útok na toto mesto, kde útočisko pred bojmi v iných častiach Pásma Gazy našiel vyše milión Palestínčanov.



"Nebol tam dostatok ubytovania. Nebola tam voda, dosť hygienických pomôcok. Mali sme nemocnicu bez vybavenia... a stalo sa aj to, čoho som sa obávala, nebude tam dosť jedla," uviedla riaditeľka.



Forbesová vyzvala vlády na všetkých stranách na vyjednanie prímeria. "Mojou prácou je zaistiť, aby sme poskytli všetku nevyhnutnú pomoc, keď to (prímerie) nastane. Takže oni (vlády) musia spraviť svoju prácu, aby som ja mohla robiť svoju," uviedla.