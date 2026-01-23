Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
USA zasiahne najväčšia zimná búrka za posledné roky

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Víchrica a sneženie sa očakávajú aj v južných štátoch, častiach Stredozápadu a východného pobrežia.

Autor TASR
Washington 23. januára (TASR) - Milióny Američanov sa pripravujú na pravdepodobne jednu z najväčších zimných víchric v Spojených štátoch za uplynulé roky, upozornili vo štvrtok americká Národná meteorologická služba a tamojšie médiá.

Podľa stanice ABC News by tento víkend mohlo byť nepriaznivým počasím postihnutých viac než 120 miliónov obyvateľov USA, teda viac ako tretina celkovej populácie.

Víchrica a sneženie sa očakávajú aj v južných štátoch, častiach Stredozápadu a východného pobrežia, kde sa očakávajú v nedeľu, a to vrátane metropolitnej oblasti New Yorku a Washingtonu D.C..

Národná meteorologická služba už vo štvrtok varovala pred zľadovatenými cestami a nebezpečnými podmienkami na cestách. Kombinácia sneženia a vetra môže výrazne znížiť viditeľnosť, hrozí vyvracanie stromov či výpadky elektriny.

Meteorológovia varovali obyvateľov pred podchladením a omrzlinami a odporučili chránilť pred chladom aj domáce zvieratá. Pre silný vietor môže byť pocitová teplota ešte nižšia.

V južnom štáte Texas bol v predstihu aktivovaný krízový manažment, oznámil miestny guvernér Greg Abbott. Podľa DPA to pomáha napríklad pri zvýšenom monitorovaní dodávok energie alebo pomoci pri čistení ciest v prípade núdze.
