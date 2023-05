Najväčšie cylindrické akvárium AquaDom v berlínskom hoteli neobnovia

Berlín 7. mája (TASR) - Najväčšie cylindrické akvárium AquaDom vo vestibule hotela Radisson Blu v Berlíne nebude obnovené. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Rekordne veľké akvárium z neznámych príčin prasklo minulý rok v decembri a voda zničila suterén a okolie.



"Aj bez poznania príčiny prasknutia AquaDomu, nové veľké akvárium pre túto lokalitu vylučujeme," povedal hovorca majiteľa budovy Fabian Hellbusch. Náklady na inštaláciu nového označil za neúmerne vysoké.



"V súčasnosti skúmame množstvo alternatívnych, ekonomicky životaschopných koncepcií," povedal.



Odborníci už niekoľko mesiacov skúmajú viac ako 700 úlomkov a hľadajú príčinu nehody. Vyšetrovanie by malo byť ukončené do polovice júla, presná príčina však nemusí byť jasne stanovená.



AquaDom bolo 25 metrov vysoké akvárium valcového tvaru z akrylového skla so zabudovaným priehľadným výťahom v budove na berlínskej Karl Liebknecht Strasse. Podľa Guinessovej knihy rekordov bolo najväčším cylindrickým akváriom na svete. Žilo v ňom asi 1500 tropických rýb a jeho výstavba stála v roku 2003 asi 12,8 milióna eur. V roku 2020 bolo zmodernizované.