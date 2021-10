Najväčšie Guggenheimovo múzeum postaví v SAE belgická spoločnosť

Brusel 15. októbra (TASR) – Belgická stavebná a realitná spoločnosť Six Construct získala zákazku na výstavbu Guggenheimovho múzea v Abú Zabí, hlavnom meste Spojených arabských emirátov.



Kontrakt vo výške 793 miliónov eur zahŕňa všetky stavebné práce okrem takmer hotových základov. Projekt má byť dokončený v roku 2025, informoval vo štvrtok webový denník The Brussels Times.



Plány na výstavbu múzea, ktoré bude štvrtým a najväčším múzeom zriadeným Nadáciou Solomona R. Guggenheima - spolu s tými v New Yorku, Benátkach a Bilbau -, boli oznámené pred takmer 15 rokmi.



Projekt bol však opakovane odkladaný a jeho realizáciu skomplikovali protesty týkajúce sa podmienok pracovníkov a rušenie zmlúv.



Výstavba novej muzeálnej inštitúcie, ktorá sa bude nachádzať na ostrove Sadíját, sa začne koncom tohto roka a bude trvať 44 mesiacov. Na rovnakom ostrove je situovaná aj galéria umenia Louvre Abu Dhabi.



Blízkovýchodná pobočka Guggenheimovho múzea bude vystavovať výtvarné diela umelcov z arabského sveta, ako aj diela svetovo uznávaných autorov, akými sú Andy Warhol alebo Jean-Michel Basquiat.



Komplikovaný dizajn avizovanej stavby, ktorú navrhol kanadsko-americký architekt Frank Gehry, bude sám osebe umeleckým zážitkom - pôjde o kombináciu 27 prepojených budov rozličného tvaru a výšky.



Spoločnosť Six Construct zrealizovala v SAE už viaceré projekty vrátane Veľkej mešity šejka Zájida v Abú Zabí alebo dubajského mrakodrapu Burdž chalífa, od roku 2009 najvyššej stavby sveta.