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Venezuelské letisko po zemetrasení čiastočne obnovilo prevádzku
Prvé obnovené lety zahŕňajú sedem vnútroštátnych a štyri medzinárodné spiatočné spojenia.
Autor TASR
Caracas 2. septembra (TASR) - Medzinárodné letisko pri hlavnom venezuelskom meste Caracas, ktoré poškodilo júnové zemetrasenie, v utorok čiastočne obnovilo komerčnú prevádzku. Letisko Simóna Bolívara v štáte La Guaira utrpelo vážne škody na pristávacích dráhach, riadiacej veži a budovách pre cestujúcich a náklad, píše TASR podľa správy agentúry AP.
Počas pokračujúcich opráv cestujúcich odbavujú v dočasnom termináli, ktorý vybudovali na parkovisku. Objekt s rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov dokáže denne odbaviť 2168 cestujúcich a ponúka klimatizované čakárne, bezplatné Wi-Fi, zdravotnícke služby či toalety. Cestujúcich medzi terminálom a lietadlami prepravujú autobusy.
„Dúfame, že v tejto úvodnej fáze prevádzky obnovíme 25 percent letov, ktoré sme mali pred zemetrasením,“ povedal v utorok minister dopravy Francisco Garcés. Doplnil, že kapacitu chcú postupne zvýšiť na 40 percent v priebehu niekoľkých mesiacov a na 60 percent do konca tohto roka alebo začiatkom budúceho roka. Podľa ministra obnovenie prevádzky schválili medzinárodné organizácie po príslušnej kontrole.
Prvé obnovené lety zahŕňajú sedem vnútroštátnych a štyri medzinárodné spiatočné spojenia. Prevádzkujú ich panamská spoločnosť Copa Airlines a španielska Air Europa. V najbližších dňoch sa majú pridať aj ďalšie aerolínie vrátane španielskej Iberie.
Letisko, ktoré sa nachádza približne 20 kilometrov severne od metropoly Caracas, zatvorili po zemetrasení s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahlo 24. júna. Otrasy poškodili aj ďalšie časti krajiny a podľa AP si vyžiadali viac ako 6500 obetí a približne 17.900 ľudí pripravili o domov.
Počas pokračujúcich opráv cestujúcich odbavujú v dočasnom termináli, ktorý vybudovali na parkovisku. Objekt s rozlohou približne 10.000 štvorcových metrov dokáže denne odbaviť 2168 cestujúcich a ponúka klimatizované čakárne, bezplatné Wi-Fi, zdravotnícke služby či toalety. Cestujúcich medzi terminálom a lietadlami prepravujú autobusy.
„Dúfame, že v tejto úvodnej fáze prevádzky obnovíme 25 percent letov, ktoré sme mali pred zemetrasením,“ povedal v utorok minister dopravy Francisco Garcés. Doplnil, že kapacitu chcú postupne zvýšiť na 40 percent v priebehu niekoľkých mesiacov a na 60 percent do konca tohto roka alebo začiatkom budúceho roka. Podľa ministra obnovenie prevádzky schválili medzinárodné organizácie po príslušnej kontrole.
Prvé obnovené lety zahŕňajú sedem vnútroštátnych a štyri medzinárodné spiatočné spojenia. Prevádzkujú ich panamská spoločnosť Copa Airlines a španielska Air Europa. V najbližších dňoch sa majú pridať aj ďalšie aerolínie vrátane španielskej Iberie.
Letisko, ktoré sa nachádza približne 20 kilometrov severne od metropoly Caracas, zatvorili po zemetrasení s magnitúdou 7,2 a 7,5, ktoré Venezuelu zasiahlo 24. júna. Otrasy poškodili aj ďalšie časti krajiny a podľa AP si vyžiadali viac ako 6500 obetí a približne 17.900 ľudí pripravili o domov.