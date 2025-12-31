< sekcia Zahraničie
Najväčšie oslavy Silvestra: Rio de Janeiro pokorilo Guinnessov rekord
Súčasťou tohtoročných silvestrovských osláv v Riu de Janeiro bude 12-minútový ohňostroj a šou 1200 dronov.
Autor TASR
Brazília 31. decembra (TASR) - Brazílske mesto Rio de Janeiro sa zapísalo do Guinnessovej knihy rekordov ako mesto s najväčšou silvestrovskou oslavou v histórii. Ocenenie získalo za niekoľkohodinový bezplatný koncert na pláži Copacabana, ktorý minulý rok prilákal 2,5 milióna návštevníkov. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Plaketu Guinnessovej knihy rekordov prevzal v utorok starosta Rio de Janeiro Eduardo Paes priamo na hlavnom pódiu pripravenom na tohtoročné silvestrovské oslavy, ktoré sa takisto nachádza na pláži Copacabana.
„Tento titul bol udelený... s ohľadom na rekordný počet účastníkov, rozsah umeleckého programu, územný dosah podujatia a jeho kultúrny význam,“ uviedla kancelária starostu.
Paes označil ocenenie za česť a zdôraznil, že „žiadne iné mesto na svete neorganizuje podujatia, ktoré spájajú toľko ľudí a s takou konzistentnosťou“.
Súčasťou tohtoročných silvestrovských osláv v Riu de Janeiro bude 12-minútový ohňostroj a šou 1200 dronov. Po celom meste je rozmiestnených trinásť pódií pre bezplatné koncerty, z toho tri na spomínanej pláži, kde bude nasadených 3500 policajtov, uvádza AFP.
