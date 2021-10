Najväčšie predsudky voči Židom majú vo východnej Európe a v Grécku

Brusel 12. októbra (TASR) - Antisemitské predsudky sú najsilnejšie vo východných členských štátoch Európskej únie a v Grécku. Vyplýva to z prieskumu zverejnenom v utorok na výročnej konferencii Európskej židovskej asociácie v Bruseli. Z dát vyplýva, že predsudky voči Židom prechováva až 24 percent občanov Poľska, 23 percent občanov Grécka a 21 percent občanov Maďarska. Informovala o tom agentúra AFP.



Vyše jedna tretina opýtaných v Grécku a Poľsku a takmer tretina opýtaných v Maďarsku uviedla, že Židia "nikdy nebudú schopní naplno sa integrovať do spoločnosti".



Konšpiračnej teórii, že "tajná židovská sieť ovplyvňuje politické a ekonomické záležitosti vo svete", verí až 58 percent respondentov v Grécku, 39 percent v Maďarsku a 34 percent respondentov na Slovensku. V Českej republike, naopak, nemá predsudky voči Židom 64 percent ľudí, avšak 23 percent Čechov má predsudky silné.



Najnižšiu úroveň antisemitizmu vykazujú Holandsko, kde majú predsudky voči Židom tri percentá obyvateľov, a Švédsko, kde je to len šesť percent obyvateľov.



Do prieskumu bolo celkovo zapojených 16.000 ľudí zo 16. štátov Európskej únie. V každej krajine sa na výskume zúčastnilo tisíc respondentov. Prieskum sa uskutočnil na prelome rokov 2019 a 2020 v Belgicku, Česku, Francúzsku, Grécku, Holandsku, Lotyšsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovensku, Španielsku, Švédsku, Taliansku, ale aj v Británii, ktorá v tom čase ešte bola členom európskeho bloku. Zber a vyhodnocovanie dát vykonala agentúra IPSOS.