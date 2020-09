Svetové spoločnosti podporili výzvu na boj proti klimatickej zmene

Londýn 21. septembra (TASR) - Viac ako 560 spoločností podporilo v pondelok výzvu medzinárodnej podnikateľskej koalície Business for Nature, ktorou chcú docieliť, aby vlády konali viac v boji proti ničeniu prírody a klimatickej zmene. Informovala o tom agentúra Reuters.



Celosvetová koalícia Business for Nature vznikla v spolupráci s organizáciami a inštitúciami, akými sú napríklad Svetové ekonomické fórum (WEF), Svetový fond na ochranu prírody (WWF) či Cambridgeská univerzita. Je to podnikateľské hnutie, ktoré sa usiluje o vytvorenie udržateľných obchodných krokov a vyzýva vlády, aby pomohli zvrátiť úbytok prírody.



"Mnoho podnikov sa zaväzuje a začína konať. Ale na to, aby sme vedeli žiť dobre v rámci konečných limitov našej planéty, musíme zintenzívniť a zrýchliť úsilie teraz, nie zajtra," uviedla výkonná riaditeľka Business for Nature Eva Zabeyová.



Výzvu okrem iných podpísali niektoré z najväčších spoločností sveta, ako Wallmart, Microsoft, IKEA či Citigroup. Signatári majú spoločne až štvorbiliónový obrat.



Mnohé z týchto podnikov už údajne postupujú v krokoch, ktoré vedú k environmentálnej udržateľnosti ich prevádzky, vo výzve však píšu, že vlády musia zabezpečiť takú politiku, ktorá by im dovolila spraviť viac.



"Zdravé spoločnosti, odolná ekonomika a prosperujúce podniky závisia od prírody. Vlády musia prijať takú politiku, aby bol úbytok prírody zvrátený už v tomto desaťročí," napísali signatári vo výzve.



Výzvu podpísali len deväť dní pred summitom Organizácie Spojených národov, ktorého témou bude 30. septembra práve ochrana biodiverzity. Podľa Reuters ňou chcú dať spoločnosti impulz na vytvorenie nového globálneho paktu s cieľom odvrátiť hrozby pre životné prostredie, akými sú napríklad rozsiahle požiare v Amazónii či na západnom pobreží USA.