Najväčšieho dodávateľa členov pre pašerákov cez La Manche odsúdili
Pokusy o preplávanie Lamanšského prielivu sa od roku 2020 stali najbežnejším spôsobom, ako sa ľudia nelegálne dostávajú do Spojeného kráľovstva.
Autor TASR
Londýn 7. januára (TASR) - Významného dodávateľa malých člnov a motorov, ktoré pašeráci využívali pri tisíckach plavieb cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva, odsúdili v stredu v belgickom meste Brugy na 11 rokov väzenia a uložili mu pokutu 400.000 libier (461.726 eur), informovala agentúra DPA, píše TASR.
Odsúdeným je turecký občan Adem Savas (45). K jeho zadržaniu došlo 13. novembra 2024 na letisku Schiphol v Amsterdame po spoločnej operácii britskej Národnej kriminálnej agentúry (NCA) a belgických orgánov. Savasa následne vydali do Belgicka, kde sa 3. decembra 2025 priznal k trestným činom pašovania ľudí a členstva v organizovanej zločineckej skupine.
Podľa NCA Savas v roku 2023 dodal vybavenie použité približne pri polovici všetkých prechodov Lamanšského prielivu. Bol považovaný za kľúčového aktéra v európskych kruhoch pašovania ľudí. Predpokladá sa, že od roku 2019 do svojho zadržania v roku 2024 Savas zarobil milióny eur - podľa DPA si za jeden „balík“ svojich služieb účtoval v priemere okolo 4600 eur.
Podľa generálneho riaditeľa pre operácie NCA Roba Jonesa bol Savas „bezpochyby najvýznamnejším dodávateľom člnov a motorov pre pašerácke skupiny.
Savas vystupoval ako prevádzkovateľ legitímnej námornej dodávateľskej spoločnosti, no v skutočnosti presne vedel, ako bude dodané vybavenie použité, a bol si vedomý toho, že je absolútne nevhodné na dlhé námorné plavby. Člny a motory dodané Savasom sa pravdepodobne podieľali na mnohých smrteľných incidentoch v Lamanši – a on na každom z nich zarábal, zdôraznil Jones.
NCA uviedla, že v spolupráci s belgickými kolegami odhalila aj spôsob zaobstarávania člnov - šlo prevažne o lacné člny čínskej značky Parsun prepravované po súši z Turecka do Bulharska a následne do Nemecka, kde ich skladovali pred ďalšími cestami.
NCA na Savasa prvýkrát upozornil počas vyšetrovania dnes už odsúdeného vodcu pašeráckej siete Hewu Rahimpura, ktorý bol súdený za prepravu 10.000 ilegálnych migrantov do Spojeného kráľovstva.
Z dôkazov nájdených vyšetrovateľmi v Rahimpurových telefónoch vyplynulo, že so Savasom boli v pravidelnom kontakte. Vymenili si napríklad aj správy a fotografie o nešťastí z novembra 2021, pri ktorom v Lamanšskom prielive zahynulo 27 migrantov.
Z údajov britského ministerstva vnútra vyplýva, že v roku 2025 sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch do Británie preplavilo celkovo 41.472 migrantov – takmer o 5000 viac než v predchádzajúcom roku. Ide o najvyšší počet od roku 2022, keď sa cez prieliv do Británie dostalo takmer 46.000 migrantov.
