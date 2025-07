Najväčšiu slobodu cestovania majú obyvatelia Singapuru a Japonska

Londýn 29. júla (TASR) - Singapur, Japonsko a Južná Kórea ponúkajú držiteľom svojich pasov najväčšiu slobodu pri leteckom cestovaní po svete. TASR o tom informuje na základe správy serveru Independent.



Rebríček "sily pasov" pravidelne zverejňuje poradenská spoločnosť Henley & Partners. Kam sa dá s pasom svojej krajiny cestovať bez vízovej povinnosti určuje na základe údajov Medzinárodnej asociácie leteckej dopravy (IATA). Zohľadňuje sa „bežný“ pas, nie diplomatický a ako cestovanie bez vízovej povinnosti sa hodnotí aj možnosť získania víza až po prílete do krajiny.



Singapurský pas umožňuje bezvízový prístup do 193 krajín, japonský a juhokórejský do 192 krajín. Tretie miesto obsadilo sedem európskych štátov - Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Írsko, Taliansko a Španielsko (189 krajín). Na štvrtom mieste sú rakúske, belgické, luxemburské, holandské, nórske, portugalské a švédske pasy (188 krajín), piate patrí gréckym, novozélandským a švajčiarskym pasom (187 krajín).



Slovenský pas umožňuje cestovať bez víz do 182 krajín (deviate miesto spolu s Chorvátskom, Lotyšskom a Slovinskom). České pasy sú na siedmom mieste spolu s austrálskymi, maďarskými, maltskými a poľskými (185 krajín).



Rebríček najsilnejších pasov sa každoročne mení, napríklad v rokoch 2013 až 2015 boli „najsilnejšie“ na svete britské pasy. Po brexite pozícia Spojeného kráľovstva slabne a teraz im patrí šieste miesto (186 krajín). Spojené štáty boli prvé v roku 2014 a teraz sú na 10. mieste (182 krajín).



V dôsledku invázie na Ukrajinu sa zhoršila situácia pre držiteľov ruských pasov. Oficiálne sa môžu dostať bez víz do 114 krajín (pred rokom ich bolo 119) a cestovanie im komplikujú aj sankcie a obmedzené letecké spojenie.



Najslabší z hodnotených cestovných pasov má Afganistan s 25 krajinami dostupnými bez víz. Podobne sú na tom aj majitelia pasov Sýrie (27), Iraku (30), Jemenu, Somálska a Pakistanu (32).