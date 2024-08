Najväčšiu zbierku mobilných telefónov vlastní obyvateľ Barcelony

Barcelona 19. augusta (TASR) – Vlastníkom najväčšieho počtu mobilných telefónov na svete je španielsky zberateľ Wences Palau Fernandez. Podľa Guinnessovej knihy rekordov v nej má 3615 rôznych telefónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry UPI.



Záľuba v mobilných telefónoch sa u Španiela prejavila v roku 1999, keď na Vianoce dostal sivú Nokiu 3210. So zbieraním mobilov začal v roku 2008 a zameriaval sa na modely značky Nokia, ktoré si predtým nemohol dovoliť. Neskôr začal zbierať mobily aj iných značiek a v súčasnosti je vlastníkom najväčšej zbierky mobilných telefónov na svete.



"Moja zbierka sa neustále rozširovala a aj keď som so zbieraním asi na rok prestal, vrátil som sa k nemu s úmyslom získať nielen všetky telefóny, ktoré Nokia uviedla na trh, ale aj tie, ktoré sa do predaja nedostali, telefóny, ktoré všetci poznáme ako prototypy," vyhlásil Barcelončan pre Guinnessovu knihu svetových rekordov.



Fernandezova zbierka obsahuje napríklad aj špeciálne edície telefónu Nokia 3220, ktoré spoločnosť uviedla na trh pri príležitosti uvedenia filmu Star Wars: Epizóda III do kín. Možno v nej nájsť napríklad verzie Obi-Wan Kenobi, Padawan alebo Yoda.



"Mám v zbierke skutočne exkluzívne modely, ktoré sa hľadajú iba veľmi ťažko. Súčasná podoba mojej zbierky je výsledkom množstva vytrvalosti a financií, zberatelia isto vedia, o čom hovorím. Zbierka stále nie je kompletná, no dopĺňam ju vždy, keď sa naskytne príležitosť," vysvetľuje Fernandez.