NAJVÄČŠIA ZBIERKA PLECHOVIEK: Vlastní ju muž z Ameriky

Providence 11. novembra (TASR) – Držiteľom Guinessovho rekordu za najväčšiu zbierku plechoviek z energetických nápojov je Američan Joel Spears z Rhode Islandu. Nazbieral ich dovedna 1019, informuje TASR na základe správy agentúry UPI.



Spears býva v meste Tiverton na východnom pobreží Spojených štátov. V internetovej službe YouTube vlastní kanál CaffeineMan, kde pred šiestimi rokmi začal hodnotiť energetické nápoje.



"Nikdy som si nemyslel, že za niečo získam Guinessov rekord. Kanál začal byť úspešný a ja som len ďalej zbieral plechovky, až som si raz povedal: 'Zaujímalo by ma, koľko ich mám'. A tak som ich spočítal a nakoniec z toho bol svetový rekord," vyhlásil Spears pre televíziu WJAR-TV.



Proces zisku rekordu bol podľa Spearsa prekvapivo zložitý. "Celú zbierku som musel natočiť na video, navyše som musel vyfotiť každú jednu plechovku. Nevedel som, že potrebujú plechovky spísané do zoznamu, musel som teda vytvoriť podrobný zoznam, čo bolo časovo náročné. Bol to dlhý proces, no stálo to za to," dodal.



Spears podľa vlastných slov denne vypije jeden či dva energetické nápoje. Jeho obľúbeným je energetický nápoj Ghost s príchuťou Swedish Fish.