Najviac cien BAFTA získali dráma Konkláve a imigračný epos Brutalista

Londýn 16. februára (TASR) - Tohtoročnému udeľovaniu Filmových cien Britskej akadémie (British Academy Film Awards) dominovali filmy Konkláve a Brutalista, keďže každý z nich získal po štyri ceny, informovala agentúra Reuters.



"Pápežský thriller" Konkláve, ktorý režíroval nemecký rodák Edward Berger, si odniesol cenu BAFTA v kategórii najlepší film, najlepší britský film, najlepší adaptovaný scenár a najlepší strih.



Cenu BAFTA za najlepšiu réžiu získal americký filmár Brad Corby, ktorý stál pri zrode filmu Brutalista. Cenu BAFTA získal aj herec Adrien Brody, ktorý v tomto filme stváril hlavnú rolu - maďarského architekta Lászlóa Tótha preživšieho holokaust. Porota ako najlepšiu ocenila aj hudbu k tomuto filmu, ako aj prácu kameramana.



Kinohit Emilia Pérez bol ešte začiatkom roka 2025 označovaný za favorita na viacero cien BAFTA. Koncom januára sa však v médiách objavili staré rasistické a islamofóbne tweety hlavnej predstaviteľky Karly Sofíe Gascónovej, ktoré zrejme "zamiešali karty" pred ceremoniálom BAFTA v Londýne i odovzdávaním amerických filmových cien Oscar (2. marca). Tvorcovia filmu Emilia Pérez sa musia napokon uspokojiť s cenami v dvoch kategóriách: za ženský herecký výkon vo vedľajšej role pre Zoe Saldaňu a za najlepší cudzojazyčný film.



Cenu za najlepšie stvárnenie hlavnej hrdinky získala Američanka Mikey Madisonová za úlohu striptérky v thrilleri Anora od režiséra Seana Bakera. Film Anora mal podľa poroty aj najlepší casting.



Najlepším hercom vo vedľajšej role sa stal Kieran Culkin za výkon vo filme Skutočná bolesť. Tento film bodoval aj v kategórii najlepší pôvodný scenár.



Najlepšou vychádzajúcou hviezdou sa stal David Jonsson. Najlepším novým britským filmovým tvorcom je Rich Peppiatt, ktorý ponúkol do súťaže hudobnú komédiu Kneecap.



Dve ceny BAFTA si odniesla aj snímka Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl, ktorá zvíťazila v kategórii najlepší animovaný film a najlepší rodinný film.



V kategórii najlepší dokument bol ocenený film Super/Man: The Christopher Reeve Story od režiséra Iana Bonhôtea.



BAFTA je výročné ocenenie za najväčší britský a medzinárodný prínos k filmu. Slávnostný ceremoniál býval v kine Odeon na Leicester Square v Londýne, potom v rokoch 2007 až 2016 v Kráľovskej opere. V rokoch 2017 až 2022 sa podujatie konalo v Royal Albert Hall, v roku 2023 sa presunulo do Royal Festival Hall.



Soška udeľovaná laureátom zobrazuje divadelnú masku - navrhla ju americká sochárka Mitzi Solomon Cunliffeová.



Ceny BAFTA sú britskou obdobou hollywoodskych Oscarov, ich výsledky môžu rovnako ako Zlaté glóbusy naznačiť, kto získa najprestížnejšie ceny amerických filmových akademikov.