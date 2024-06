Najviac mandátov získali v Grécku a na Cypre ľudovci

Atény/Nikózia/Valletta 10. júna (TASR) - V Grécku a na Cypre získali najviac hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP) subjekty, ktoré patria do Európskej ľudovej strany (EPP). Na Malte získali zhodne po tri mandáty strany patriace do frakcie EPP a frakcie Socialistov a demokratov (S&D), informuje TASR podľa konečných výsledkov, ktoré v pondelok zverejnil Európsky parlament.



V Grécku vyhrala vládna strana Nová demokracia (ND) so ziskom 28,3 percenta hlasov. Druhá sa umiestnila opozičná Syriza, ktorú podporilo takmer 15 percent voličov. Tretia skončila socialistická strana PASOK s 12,8 percentami.



Celkovo sa do EP dostalo päť gréckych politických subjektov. Volebná účasť v Grécku dosiahla 41,4 percenta. Ide o doposiaľ najnižšiu volebnú účasť vo voľbách do EP v Grécku.



Grécki poslanci obsadia v EP 21 kresiel. Sedem mandátov získali poslanci ND patriaci do EPP. Štyri kreslá obsadí Syriza, ktorá patrí k Ľavici (GUE/NGL), tri mandáty socialisti (S&D) a dva Európski konzervatívci a reformisti (ECR).



Na Cypre zvíťazilo Demokratické zhromaždenie (DISY) so ziskom 24,8 percenta hlasov, druhá je ľavicová Pokroková strana pracujúceho ľudu (AKEL). Jeden mandát v EP vôbec prvýkrát získal aj krajne pravicový Národný ľudový front (ELAM), všíma si agentúra AP. Po jednom mandáte získali ešte dva ďalšie cyperské politické subjekty.



Cyperskí a maltskí poslanci obsadia v EP po šesť kresiel. Volebná účasť na Cypre dosiahla 58,9 percenta hlasov a na Malte 73 percent.



Voľby do EP sa v členských krajinách EÚ konali od štvrtka 6. do nedele 9. júna. Vo štvrtok sa začali v Holandsku a vo väčšine členských krajín sa skončili v nedeľu. Do europarlamentu si občania Únie zvolili na obdobie piatich rokov 720 poslancov. Ich počet sa oproti predošlému funkčnému obdobiu zvýši o 15.