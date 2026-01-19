< sekcia Zahraničie
Najviac nominácií na Českého leva získal životopisný film Franz
Slávnostný galavečer 33. ročníka udeľovania cien Český lev sa uskutoční 14. marca prvýkrát v Kongresovom centre Praha.
Autor TASR
Praha 19. januára (TASR) - Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA) v pondelok zverejnila nominácie na ceny Český lev za rok 2025. Najviac (15) ich získal životopisný film Franz o spisovateľovi Franzovi Kafkovi. Bodovala tiež dráma Zbormajster, ktorá získala 13 nominácií a road movie Karavan s 11 nomináciami. O ceny sa bude uchádzať 32 titulov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Cenu za najlepší celovečerný hraný film a tiež za najlepšiu réžiu a najlepší scenár môžu získať filmy Franz, Karavan, Letná škola, 2001, slovenský film Hore je nebo, v doline som ja a Zbormajster. V kategórii najlepší dokumentárny film nominácie získali snímky Co s Péťou?, Dům bez východu, film slovenského režiséra Miroslava Rema Raději zešílet v divočině, Ta druhá a Velký vlastenecký výlet.
Najlepšou herečkou v hlavnej role sa môže stať Anna Geislerová za úlohu vo filme Karavan, Qunh Lan L za rolu v snímke Letní škola, 2001, Elizaveta Maximová za film Máma, Lucie Fingerhutová za úlohu vo filme Na druhé straně léta alebo Kateřina Falbrová za rolu v snímke Zbormajster.
Cenu za najlepšieho herca v hlavnej úlohe môže získať Idan Weiss za úlohu vo filme Franz, David Vodstrčil za rolu v snímke Karavan, Michal Záchenský za film Nahoře nebe, v dolině já, Hynek Čermák za snímku Neporazitelní a Juraj Loj za rolu vo filme Zbormajster.
Akademici posudzovali 94 filmov, televíznych seriálov a minisérií, ktoré mali premiéru v roku 2025. Okrem vyhlásenia nominácií boli v pondelok udelené aj prvé ceny. Neštatutárnu cenu filmových fanúšikov získala snímka Na plech režiséra a scenáristu Martina Pohla a cenu za najlepší filmový plagát Michal Čermín za plagát k filmu Franz.
Slávnostný galavečer 33. ročníka udeľovania cien Český lev sa uskutoční 14. marca prvýkrát v Kongresovom centre Praha. Po minulé roky sa galavečer konal v budove Rudolfina v sídle Českej filharmónie. Moderovať ho bude česká stand-up komička Bianca Cristovao.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
