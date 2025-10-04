Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 4. október 2025Meniny má František
< sekcia Zahraničie

Prieskum v ČR: Najviac opýtaných ľudí chce za premiéra Babiša

.
Líder českého hnutia ANO Andrej Babiš si pripravuje hlasovací lístok počas hlasovania v parlamentných voľbách vo volebnej miestnosti v Ostrave 3. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa prieskumu je Babiš považovaný za najpravdepodobnejšieho budúceho premiéra ČR až pre 51 percent respondentov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Praha 4. októbra (TASR) - Najpopulárnejším kandidátom na českého premiéra je podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre stanicu CNN Prima News Andrej Babiš z ANO. Vo funkcii predsedu vlády by ho chcelo 21 percent respondentov, druhé miesto obsadil podpredseda ANO Karel Havlíček s 13 percentami a súčasný premiér Petr Fiala (ODS) skončil tretí s 12 percentami, informuje TASR.

Na ďalších miestach sa umiestnili šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan s ôsmimi percentami, Tomio Okamura (SPD) so šiestimi percentami, líderka hnutia Stačilo! Kateřina Konečná (KSČM) so štyrmi percentami a Zdeněk Hřib (Piráti) s tromi percentami.

Menej ako tri percentá respondentov uviedlo Petra Macinku (Motoristi) a Roberta Šlachtu (Prísaha) ako preferovaných kandidátov na premiéra. Dvanásť percent oslovených by si želalo inú osobnosť a 17 percent nevedelo odpovedať.

Podľa prieskumu je Babiš považovaný za najpravdepodobnejšieho budúceho premiéra ČR až pre 51 percent respondentov. Havlíček sa umiestnil na druhom mieste s veľkým odstupom – osem percent respondentov verí, že sa stane predsedom vlády. Fiala uzatvára prvú trojku, pričom sedem percent opýtaných si myslí, že bude funkciu premiéra zastávať aj v nasledujúcom volebnom období.

Čo sa týka preferencií formy vlády, väčšina respondentov – 54 percent – uprednostňuje koaličnú vládu. Celkovo 30 percent respondentov by si želalo jednofarebnú vládu, zatiaľ čo zvyšných 16 percent nevie alebo neuprednostňuje žiadnu z týchto možností. Jednofarebná vláda je najviac preferovaná medzi voličmi ANO (44 percent), kým voliči STAN preferujú koaličný kabinet (80 percent), uvádza stanica CNN Prima News.

Volebné miestnosti sa zatvorili v sobotu o 14.00 h a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy. Výsledky zverejňuje Český štatistický úrad (ČSÚ) a to, kto voľby do Poslaneckej snemovne ČR vyhral, by podľa odhadov malo byť jasné večer.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si pre nás prichystal október?

Prezident podpísal novelu ústavy

Festival FESTUM Prešov 2025 spája umenie, priestor a emóciu

DANKO: Ľudia z Matovičovho hnutia ma príjemne prekvapili