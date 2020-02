Najviac plastového odpadu na obyvateľa vyprodukuje Malajzia

Kuala Lumpur 17. februára (TASR) - Najväčším producentom plastového odpadu v ázijských krajinách je v prepočte na počet obyvateľov Malajzia. Vyplýva to zo správy Svetového fondu na ochranu prírody (WWF) zverejnenej v pondelok, píše agentúra DPA.



Ako ďalej uvádza správa WWF, za "približne 60 percent plastového odpadu, ktorý končí v oceánoch, je zodpovedných šesť krajín - Čína, Filipíny, Indonézia, Malajzia, Thajsko a Vietnam.



"Rýchly ekonomický rast viedol k nesmiernemu nárastu v používaní plastov, najmä obalov spotrebiteľských tovarov," uviedol WWF. Približne polovica plastového odpadu vyprodukovaného v Číne a v Thajsku je podľa WWF aj vyzbieraná, avšak v Malajzii a na Filipínach je to len 15 percent.



Každý obyvateľ Malajzie spotrebuje podľa odhadov WWF ročne 16,78 kilogramu plastových obalov. Druhé v poradí je Thajsko s 15,52 kg.



Malajzijská ministerka životného prostredia Yeo Bee Yin (v slovenskom prepise z čínštiny: Jang Mej-jing) v januári vyhlásila, že Malajzia nechce byť skladiskom zahraničného odpadu, a oznámila, že vrátila 4000 ton plastového odpadu späť do krajín, ktoré ho do Malajzie poslali.



Podstatnú časť plastového odpadu z celého sveta dlhé roky prijímala Čína, ale svoje dvere pre zahraničný odpad zatvorila v roku 2018 v snahe vyčistiť si a ozdraviť životné prostredie.



Obrovské množstvá odpadu boli odvtedy presmerované do juhovýchodnej Ázie, vrátane Malajzie a Indonézie, a v menšej miere aj na Filipíny. Tieto krajiny sa však sťažujú, že väčšinu odpadu, ktorý tam prichádza z Európy, zo Severnej Ameriky a z východnej Ázie, tvoria nerecyklovateľné plasty.