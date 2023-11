Najvýkonnejší jadrový reaktor v Európe je opäť v prevádzke

Helsinki 22. novembra (TASR) - Tretí reaktor fínskej atómovej elektrárne Olkiluoto, ktorý je najvýkonnejší jadrový reaktor v Európe, je od stredy opäť v prevádzke. Odstavený bol od nedeľného večera pre technickú poruchu. Oznámila to fínska energetická spoločnosť TVO, ktorá zmienenú elektráreň prevádzkuje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Obnovili sme výrobu," uviedla hovorkyňa TVO Johanna Ahová. Reaktor spustili po polnoci, pričom o 13.30 h miestneho času (12.30 h SEČ) fungoval s výkonom 1400 MW. Očakáva sa, že do konca dňa dosiahne svoju plnú výkonu kapacitu, čo je približne 1600 MW.



TVO ešte v pondelok informovala, že reaktor "bol v bežnom výrobnom režime", keď došlo k poruche na tzv. turbínovom ostrove, pre ktorú sa výroba automaticky zastavila.



"Príčinou poruchy sa ukázalo byť nesprávne fungujúce meranie teploty v chladiacom systéme generátora," dodala spoločnosť s tým, že "táto udalosť nemala žiadny vplyv na jadrovú bezpečnosť".



Olkiluoto 3 je tzv. európsky tlakovodný reaktor (EPR) generácie III+, vyvinutý francúzskymi firmami, a má kapacitu 1600 megawattov. Jeho výstavba sa začala v roku 2005 a prvýkrát ho skúšobne spustili na plný výkon vlani v septembri. Do prevádzky bol uvedený v apríli tohto roka. Vyrába viac než 10 percent z "fínskej elektriny".



Pôvodné plány počítali s jeho uvedením do prevádzky už pred vyše 12 rokmi. Podľa revidovaných plánov sa mala bežná produkcia elektriny plne spustiť už vlani v decembri; počas testovacej fázy bol však tento krok niekoľkokrát odložený.



Rovnako ako ďalšie projekty EPR vo Fínsku, Francúzsku či Británii poznačili výstavbu tohto reaktora okrem odkladov aj neočakávane vysoké finančné náklady. Moderný reaktor typu EPR začali vedci vyvíjať po černobyľskej jadrovej katastrofe z roku 1986 s cieľom zaistiť väčšiu bezpečnosť a produkčnú kapacitu.



Olkiluoto 3 je so svojou výrobnou kapacitu 1600 megawattov najvýkonnejším jadrovým reaktorom v Európe, zatiaľ čo ukrajinská Záporožská jadrová elektráreň je so svojimi dovedna šiestimi reaktormi zase najväčšou európskou elektrárňou, pripomína AFP.