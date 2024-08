Najvyšší brazílsky súd prikázal dočasné vypnutie platformy X v krajine

Brazília 31. augusta (TASR) - Brazílsky najvyšší súd v piatok nariadil dočasné vypnutie sociálnej siete X po tom, čo vypršala súdom stanovená lehota pre spoločnosť na určenie právneho zástupcu v Brazílii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Sudca Alexandre de Moraes nariadil úplné a okamžité dočasné vypnutie platformy X až do splnenia všetkých súvisiacich súdnych príkazov týkajúcich sa siete vrátane zaplatenia pokút vo výške 18,5 milióna brazílskych realov (takmer 3 milióny eur) a vymenovanie právneho zástupcu platformy v Brazílii.



V snahe zabrániť obchádzaniu blokovania siete súd taktiež rozhodol, že jednotlivci a spoločnosti, ktoré sa pokúsia získať prístup k sieti pomocou virtuálnej súkromnej siete (VPN) môžu dostať pokutu až do výšky 50.000 realov denne (približne 8000 eur).



Súd a majiteľ platformy X Elon Musk vedú dlhodobé spory v súvislosti so šírením nebezpečných dezinformácií. Súd už tento rok nariadil sieti zablokovať niektoré účty, ktoré počas pôsobenia pravicovo-populistického prezidenta Jaira Bolsonara šírili nenávisť a dezinformácie.



Musk, ktorý tento príkaz odsúdil ako cenzúru, reagoval tým, že zatvoril prevádzky platformy v Brazílii a ukončil jej tamojšie obchodné aktivity. Služba však ostala pre používateľov tejto juhoamerickej krajiny naďalej dostupná.



Sudca de Moraes je tiež predsedom Najvyššieho volebného súdu (TSE), ktorý minulý rok vyhlásil Bolsonara za nespôsobilého opätovne kandidovať na funkciu prezidenta, pretože šíril nepravdivé informácie o volebnom systéme.



V apríli nariadil de Moraes vyšetrovanie Muska, ktorého obvinil z inštrumentalizácie platformy na zločinecké účely. Musk reagoval, že hoci platforma X môže prísť o svoje príjmy v Brazílii, "na princípoch záleží viac ako na zisku".