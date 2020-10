Najvyšší nárast infikovaných v Poľsku hlási Malopoľské vojvodstvo

Varšava 12. októbra (TASR) - Poľsko v pondelok oznámilo 4394 nových potvrdených prípadov koronavírusu SARS-CoV-2 a 35 úmrtí. V troch prípadoch zosnulí nemali predtým žiadne závažné zdravotné problémy, informoval na svojej webovej stránke spravodajský portál TVN24.pl.



Najviac nových prípadov, 690, opäť hlási Malopoľské vojvodstvo na juhu krajiny. V tomto vojvodstve leží i mesto Krakov.



Celkový počet potvrdených prípadov od začiatku pandémie dosiahol v Poľsku 130.210. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 3039 ľudí.



Z lôžok vyhradených pre chorých s diagnózou COVID-19 je ich v poľských nemocniciach obsadených 5262, čo je v porovnaní s poslednou bilanciou nárast o 338 obsadených lôžok. Na dýchacie prístroje je napojených 404 chorých.



V karanténe je v Poľsku nateraz 250.132 ľudí, ďalších 35.094 osôb je pod hygienicko-epidemiologickým dohľadom. Od začiatku epidémie v Poľsku sa z nákazy koronavírusom nového typu uzdravilo 81.201 ľudí.



V Poľsku od soboty vstúpili do platnosti prísnejšie pravidlá, ktoré zahŕňajú aj povinné nosenie rúšok na verejnosti na otvorených priestranstvách i vo vnútorných priestoroch.



Poľská vláda cez víkend informovala, že od štvrtka sa opäť zavádzajú vyhradené časy, keď obchodoch s potravinami, v drogériách a lekárňach budú môcť nakupovať len seniori vo veku nad 60 rokov. Toto opatrenie vlády vyvolalo kritiku obchodníkov, ktorí sa domáhajú nedeľného predaja, i časti verejnosti.



V Poľsku sa v týchto dňoch rozpútala aj diskusia v súvislosti s nadchádzajúcim Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých.



Zapojili sa do nej aj kňazi. Jedným z nich bol aj Tadeusz Isakowicz-Zaleski, ktorý podľa portálu Wiadomošci varoval, že v tejto výnimočnej situácii "by davy na cintorínoch mohli spôsobiť ďalšie lavínové zvýšenie počtu infekcií, a tým aj úmrtia na COVID-19."



Pripomenul, že modlitba za zosnulého a spomínanie naňho sú dôležitejšie než fyzické položenie zapálenej sviečky na hrob na cintoríne.



Spravodajský portál TVN24.pl citoval v pondelok vyjadrenie Michala Dworczyka, šéfa kancelárie predsedu poľskej vlády, ktorý ubezpečil, že momentálne vláda nemá v pláne zatváranie cintorínov 1. a 2. novembra.



Potvrdil to aj Waldemar Kraska, námestník ministra zdravotníctva, ktorý však zdôraznil povinnosť používať rúško aj pri návšteve cintorínov. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia hrozí previnilcovi pokuta vo výške 500 zlotých (111 eur).