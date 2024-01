Najvyšší súd bude rozhodovať, či Trump môže byť vylúčený z primárok

Washington 6. januára (TASR) – Najvyšší súd USA v piatok oznámil, že bude rozhodovať o tom, či bývalý prezident Donald Trump môže byť vylúčený z niektorých tohtoročných primárok pred prezidentskými voľbami. Konkrétne bude posudzovať Trumpovo odvolanie proti verdiktu najvyššieho súdu v Colorade, ktorý ho diskvalifikoval z tamojších primárok. TASR správu prebrala od agentúry AP.



Súd tak priamo zasiahne do prezidentskej kampane. Sudcovia zároveň uznali potrebu dosiahnuť rozhodnutie urýchlene, nakoľko voliči čoskoro začnú odovzdávať svoje hlasy v primárkach po celej krajine. Súd by mal stihnúť vydať rozhodnutie pred supervolebným utorkom 5. marca, keď sa o republikánskej nominácii bude rozhodovať v najväčšom počte štátov, vrátane Colorada.



Trumpov volebný štáb privítal piatkové oznámenie súdu. "Sme presvedčení, že objektívny Najvyšší súd jednomyseľne potvrdí občianske práva prezidenta Trumpa, ako aj hlasovacie práva všetkých Američanov v rozhodnutí, ktoré raz a navždy potlačí všetky zostávajúce podobné pokusy," vyhlásil hovorca volebného štábu Steven Cheung.



Najvyšší súd USA sa bude po prvý raz zaoberať významom a dosahom 14. dodatku ústavy Spojených štátov. Ten zakazuje vykonávať prezidentský úrad ľudom, ktorí sa zapojili do vzbury. To sa podľa sudcov v Colorade a mnohých Trumpových kritikov vzťahuje aj na exprezidenta pre jeho úlohou v útoku na Kapitol zo 6. januára roku 2021. Trump sa tak stal historicky prvým prezidentským kandidátom, ktorého súd uznal za nespôsobilého uchádzať sa o Biely dom na základe tohto zriedkavo používaného dodatku ústavy USA.



K rozhodnutiu Najvyššieho súdu v Colorade sa neskôr pridal i štát Maine, ktorého Najvyšší súd taktiež na základe tohto dodatku rozhodol o diskvalifikácii Trumpa z republikánskych primárok.



Trumpovi oponenti sa pokúšali týmto spôsobom zabrániť jeho účasti na primárkach vo viacerých štátoch USA, no žiadne iné z podaní na súde neuspelo.



Trump je favoritom na republikánsku nomináciu v tohtoročných amerických prezidentských voľbách.