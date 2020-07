Najvyšší súd hrozí vláde Francúzska pokutami za znečistené ovzdušie

Paríž 10. júla (TASR) - Francúzsky najvyšší správny súd nariadil v piatok vláde, aby podnikla konkrétne opatrenia na zníženie znečistenia ovzdušia v niekoľkých veľkých a malých mestách. Inak jej hrozí pokuta desať miliónov eur každých šesť mesiacov až do splnenia požiadavky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Spomínaný správny súd, Štátna rada, v oznámení uviedol, že suma je najvyššia, akú kedy uložil "štátu a zaviazal ho, aby do praxe zaviedol verdikt francúzskeho správneho súdnictva".



Súd pred troma rokmi rozhodol, že štát neplní svoje záväzky znížiť v 13 regiónoch množstvo jedovatého plynu oxidu dusičitého a častíc PM10, ktoré vyplývajú z limitov stanovených Európskou úniou v roku 2008.



Niekoľko mimovládnych organizácií, vrátane Priateľov Zeme, však neskôr podalo žaloby a vyzvalo súd, aby donútil vládu urobiť ďalšie nápravné kroky.



Štátna rada v piatok vyhlásila, že v roku 2019 boli úrovne znečistenia ovzdušia stále príliš vysoké v ôsmich regiónoch, vrátane Paríža, Toulouse, Štrasburgu a Marseille.



"Nemožno tvrdiť, že štát podnikol dostatočné opatrenia, ktorými by plnil svoje záväzky," uviedol súd.



Dodal, že pokuta odráža závažnosť ohrozenia verejného zdravia, ktoré vedie vo Francúzsku k približne 50.000 predčasným úmrtiam každý rok.



Suma získaná z pokuty môže byť rozdelená medzi žalujúce strany, ako aj medzi ďalšie nezávislé orgány či aktivistov pracujúcich na znížení znečistenia ovzdušia.