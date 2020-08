Najvyšší súd nariadil pre exprezidenta Uribeho domáce väzenie

Bogota 5. augusta (TASR) - Kolumbijský najvyšší súd v utorok nariadil domáce väzenie pre bývalého prezidenta Álvara Uribeho, jedného z najvplyvnejších politikov Kolumbie. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



"To, že mi vzali slobodu, ma veľmi trápi kvôli mojej manželke, rodine a Kolumbijčanom, ktorí stále veria, že som pre svoju vlasť spravil niečo dobré," napísal na Twitteri 68-ročný Uribe.



Súd vyšetruje, či Uribe, ktorý je v súčasnosti senátorom, neuplácal a nevyvíjal nátlak na svedkov so zámerom umlčať obvinenia, že on a jeho rodina mali väzby na polovojenské skupiny, ktoré šírili teror a zohrávali dôležitú úlohu v 52 rokov trvajúcom ozbrojenom konflikte.



Tento konflikt sa skončil, keď Uribeho nástupca v prezidentskom úrade Juan Manuel Santos podpísal v roku 2016 mierovú dohodu s Revolučnými ozbrojenými silami Kolumbie (FARC).



Uribe, ktorý bol prezidentom v rokoch 2002-10, opakovane vyhlasuje, že je nevinný a spochybňuje nezávislosť súdu. Zároveň je mentorom súčasného kolumbijského prezidenta Ivána Duqueho.



Uribe bol podľa DPA kontroverzným prezidentom; dohliadal na vojenskú ofenzívu, ktorá oslabila povstalcov z FARC, ale počas ktorej vojaci zabili tisícky civilistov považovaných za členov gerily.



Ozbrojený konflikt v Kolumbii si od roku 1958 vyžiadal viac než 260.000 mŕtvych, tvrdí vládne Národné centrum pre historickú pamäť (CNMH). Vysídlených bolo vyše sedem miliónov ľudí.



FARC je teraz politickou stranou, ale disidenti a gerilová skupina Národná oslobodzovacia armáda (ELN) stále bojujú proti vláde.