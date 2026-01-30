< sekcia Zahraničie
Najvyšší súd Panamy zrušil koncesiu na prevádzku prístavov v prieplave
Súd na svojom pojednávaní rozhodol, že koncesia, ktorú má dcérska spoločnosť skupiny CK Hutchison Holdings, je protiústavná.
TASR
Panama 30. januára (TASR) - Najvyšší súd Panamy vo štvrtok zrušil koncesiu, ktorá umožnila hongkonskému konglomerátu CK Hutchison prevádzkovať dva prístavy v Panamskom prieplave. Stalo sa tak v situácii, keď sa Spojené štáty snažia obmedziť prítomnosť a vplyv Číny na tejto strategickej vodnej ceste. Informovali o tom agentúry AFP a AP, píše TASR.
Súd na svojom pojednávaní rozhodol, že koncesia, ktorú má dcérska spoločnosť skupiny CK Hutchison Holdings, je protiústavná. Rozhodnutiu súdu predchádzal audit panamského Najvyššieho kontrolného úradu, ktorý poukázal na nezrovnalosti pri predĺžení koncesie o ďalších 25 rokov schválenom v roku 2021. Čína v reakcii na rozhodnutie súdu uviedla, že prijme „nevyhnutné opatrenia“ na ochranu svojich spoločností.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaradila obmedzenie vplyvu Pekingu na Panamský prieplav medzi svoje priority na západnej pologuli. Panama bola aj prvou zahraničnou destináciou ministra zahraničných vecí USA Marca Rubia po jeho nástupe do funkcie.
Napriek uisteniam panamskej vlády a správy prieplavu, že Čína nemá vplyv na jeho prevádzku, Rubio dal jasne najavo, že Spojené štáty považujú prevádzku prístavov za otázku národnej bezpečnosti. Prezident Trump dokonca vyhlásil, že Panama by mala vrátiť kontrolu nad prieplavom Spojeným štátom.
V stručnom vyhlásení panamského najvyššieho súdu sa neuvádza, aký ďalší osud čaká dotknuté prístavy: Cristóbal na atlantickej strane prieplavu a Balboa na tichomorskej strane.
Dcérska spoločnosť CK Hutchison, Panama Ports Company (PPC), uviedla, že o súdnom rozhodnutí zatiaľ nebola oficiálne informovaná. Trvá však na tom, že koncesiu získala na základe transparentného medzinárodného výberového konania.
Podľa vyhlásenia PPC súdne rozhodnutie „nemá právny základ a ohrozuje nielen spoločnosť PPC a jej kontrakt, ale aj živobytie a stabilitu tisícok panamských rodín, ktoré sú priamo či nepriamo závislé od aktivít prístavov, a tiež právny štát a právnu istotu v krajine“. Spoločnosť dodala, že si vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v Paname alebo inde.
CK Hutchison je jedným z najväčších hongkonských konglomerátov so záujmami vo financiách, maloobchode, infraštruktúre, telekomunikáciách a logistike. Jej dcérska spoločnosť Hutchison Ports PPC spravuje prístavy Cristóbal a Balboa od roku 1997. Pôvodne dostala 25-ročnú koncesiu, ktorá bola v roku 2021 predĺžená o ďalších 25 rokov.
V marci 2025 sa PPC dohodla na postúpení kontroly nad oboma prístavmi konglomerátu vedenému americkým fondom BlackRock. Táto transakcia stále nie je dokončená - Čína ju považuje za spornú.
Panamský prieplav, postavený Spojenými štátmi a slávnostne otvorený v roku 1914, prešiel do panamských rúk v roku 1999 v rámci bilaterálnych zmlúv dohodnutých administratívou demokratického amerického prezidenta Jimmyho Cartera.
Dvoma hlavnými užívateľmi tejto 80 kilometrov dlhej vodnej cesty spájajúcej Tichý a Atlantický oceán sú Spojené štáty a Čína. Panamským prieplavom prechádza päť percent svetového námorného obchodu.
