Najvyšší súd prepustil z väzby kľúčového oponenta premiéra Módího

Naí Dillí 13. septembra (TASR) - Popredného politického súpera indického premiéra Naréndru Módího v piatok na kauciu prepustili z väzby, do ktorej ho vzali na základe obvinení, že jeho strana získavala úplatky výmenou za licencie na alkohol, píše TASR podľa agentúry AFP.



Arvinda Kedžrivála, predsedu vlády zväzového teritória Dillí a kľúčového vodcu opozičnej aliancie, ktorá s Módím súperila v tohtoročných indických voľbách, po prvý raz zadržali v marci v rámci dlhodobého vyšetrovania korupcie. Jeden z jeho opozičných partnerov v tom čase označil Kedžriválovo zatknutie za "politické sprisahanie" zorganizované Módího vládnucou Indickou ľudovou stranou (BJP).



Dvojčlenný panel sudcov Najvyššieho súdu rozhodol, že Kedžriválovo zatknutie bolo zákonné, ale mal by byť prepustený z väzby. "Predlžovanie väzby by bolo nespravodlivým obmedzovaním slobody," uviedol sudca Najvyššieho súdu Surjá Kant v rozsudku.



Kedžrivála už raz ten istý súd na niekoľko týždňov prepustil z väzby, aby mu umožnil viesť kampaň pred tohtoročnými voľbami.



Kedžriválova regionálna vláda bola terčom kritiky a obvinení z korupcie po tom, ako pred tromi rokmi zaviedla program liberalizácie predaja alkoholu v hlavnom meste Naí Dillí. Program nasledujúci rok zrušili, ale vyšetrovanie údajne korupčného prideľovania licencií viedlo k uväzneniu dvoch popredných Kedžriválových spojencov.



Módího politickí súperi a medzinárodné skupiny zaoberajúce sa ochranou ľudských práv dlhodobo upozorňujú na rozmach nedemokratických praktík v Indii. Napríklad americká organizácia Freedom House tento rok uviedla, čo strana BJP "čoraz častejšie využíva vládne inštitúcie na boj proti politickým oponentom".