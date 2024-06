Najvyšší súd rozhodol, že bozk bez súhlasu je sexuálnym napadnutím

Madrid 25. júna (TASR) - Španielsky najvyšší súd v utorok rozhodol, že bozk bez "tichého súhlasu" je možné považovať za sexuálne napadnutie. Potvrdil tým rozhodnutie súdu nižšej inštancie v Andalúzii, ktorý za takýto skutok poslal do väzenia na rok aj deväť mesiacov istého policajta, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Zmienený policajt usvedčený zo sexuálneho napadnutia pobozkal na líce ženu, ktorá bola vo väzbe. Tzv. ukradnutý bozk, a teda bez výslovného alebo implicitného súhlasu, je podľa rozhodnutia najvyššieho súdu sexuálnym napadnutím. Podľa verdiktu je totiž jasné, že aj takýto letmý kontakt je zásahom do telesnej slobody.



Otázka, či možno nevyžiadaný bozk považovať za sexuálne napadnutie, je v Španielsku horúcou témou od vtedy, ako bývalý prezident Španielskej futbalovej federácie (RFEF) Luis Rubiales pobozkal na ústa španielsku futbalistku Jennifer Hermosovú a tá ho za to neskôr zažalovala. K incidentu došlo po víťaznom finále Španielok, ktoré na vlaňajších MS v boji o titul zdolali Anglicko 1:0. Hermosovú pobozkal Rubiales na pery počas pozápasových osláv. Pre aféru následne v septembri odstúpil z vedenia RFEF.



Proces s Rubialesom má prebiehať od od 3. do 19. februára budúceho roka. Prokuratúra pre neho žiada 2,5-ročný trest odňatia slobody. Rok väzenia požaduje za samotný bozk a zvyšok za nátlak, ktorý údajne na hráčku následne vyvíjal s cieľom dosiahnuť, aby incident bagatelizovala.