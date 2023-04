Najvyšší súd USA dočasne zachoval prístup k potratovým tabletkám

Washington 22. apríla (TASR) - Najvyšší súd USA v piatok prijal opatrenie, ktorým dočasne zachoval neobmedzený prístup k potratovej tabletke a zmrazil obmedzenia, ktoré na tento preparát uvalili súdy nižšieho stupňa.



Informovala o tom agentúra AFP, ktorá dodala, že ide o vôbec najvýznamnejší prípad týkajúci sa interrupcií odvtedy, ako Ústavný súd USA pred desiatimi mesiacmi zrušil ústavné právo na tento zákrok.



Najnovšia kauza vychádza z rozhodnutia sudcu okresného súdu v americkom štáte Texas, ktorý by zakázal látku mifepriston (RU 486), ktorá bola schválená Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v roku 2000 a používa sa pri viac ako polovici všetkých interrupcií v Spojených štátoch.



Odvolací súd síce zákaz tzv. potratovej tabletky zablokoval, ale zaviedol prísne obmedzenia na prístup k nej: na vydanie predpisu sa vyžadovala osobná návšteva u lekára. Okrem toho sa použitie tejto tabletky obmedzilo na prvých sedem týždňov tehotenstva - doteraz sa mohla užívať do 10. týždňa tehotenstva.



Následne sa kauza dostala na Najvyšší súd, v ktorom majú konzervatívci väčšinu v pomere šiestich hlasov k trom.



S právnymi útokmi na tzv. potratovú tabletku nesúhlasí ministerstvo spravodlivosti USA, ktoré tvrdí, že pôvodné rozhodnutie sudcu zo štátu Texas bolo založené na "hlboko mylnom posúdení" bezpečnosti tabletky.



Ústavné právo na potrat naprieč celými Spojenými štátmi garantoval precedens Najvyššieho súdu z roku 1973 známy ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa. Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu v júni 2022 vrátila reguláciu potratov do rúk amerických štátov: 13 štátov americkej Únie už medzičasom interrupciu zakázalo a v ďalších bola prísne obmedzená.



AFP dodala, že FDA schválil potratovú tabletu pred viac ako 20 rokmi.



Bojovníci proti potratom, ktorí sa postavili proti schváleniu mifepristonu zo strany FDA, tvrdia, že FDA pri jeho schvaľovaní prijala politicky motivované rozhodnutie, a uviedli, že nepostupovala podľa správnych protokolov.



Podľa odhadov FDA mifepriston od jeho schválenia použilo na ukončenie tehotenstva 5,6 milióna obyvateliek USA a vo všeobecnosti sa považuje za bezpečný.



Prieskumy verejnej mienky v USA tiež opakovane ukazujú, že jasná väčšina Američanov podporuje zachovanie prístupu k bezpečným interrupciám, aj keď konzervatívne skupiny presadzujú obmedzenie tohto postupu - alebo jeho úplný zákaz.



Mifepriston je syntetický steroid, používaný ako abortívum (prostriedok na chemickú interrupciu, známy aj ako potratová tabletka). Je účinnou látkou vo viacerých preparátoch a je známy aj pod technickým (laboratórnym) označením RU-486.