Najvyšší súd USA obmedzil právomoc sudcov blokovať nariadenia vlády

Washington 27. júna (TASR) - Americký Najvyšší súd v piatok obmedzil právomoc federálnych sudcov blokovať výkonné opatrenia vlády prezidenta Donalda Trumpa. Podľa agentúry AFP ide o veľké víťazstvo amerického prezidenta, píše TASR.



V rozhodnutí sudcov v pomere 6:3 Najvyšší súd uviedol, že súdne zákazy vydané okresnými federálnymi sudcami s platnosťou pre celé Spojené štáty „pravdepodobne presahujú právomoci, ktoré Kongres udelil federálnym súdom.“



AFP konštatuje, že súd bezprostredne nerozhodol o ústavnosti Trumpovho nariadenia, ktorého cieľom je ukončiť automatické udeľovanie občianstva osobám narodeným na území USA. Rozhodnutie však odstráni veľkú prekážku pre Trumpove často kontroverzné príkazy a potvrdí moc Bieleho domu, komentuje AFP.



„Federálne súdy nevykonávajú všeobecný dohľad nad výkonnou mocou, ale rozhodujú spory v súlade s právomocami, ktoré im udelil Kongres,“ uviedla sudkyňa Amy Coney Barrettová, nominantka Trumpa a autorka väčšinového stanoviska, ku ktorému sa pridalo ďalších päť konzervatívnych sudcov.



„Keď súd dospeje k záveru, že výkonná moc konala nezákonne, odpoveďou nie je, aby aj súd prekročil svoje právomoci,“ pokračovala sudkyňa.



Rozhodnutie má ďalekosiahle dôsledky pre možnosti súdnictva obmedzovať súčasného prezidenta či jeho nástupcov.



Tento prípad sa údajne týkal spomínaného nariadenia Trumpa o občianstve, ktorý podpísal v prvý deň po návrate do Bieleho domu. AFP však tvrdí, že v skutočnosti sa rozhodnutie sústredilo na to, či má jeden federálny sudca právo zmraziť nariadenie prezidenta v celých USA, kým sa danou vecou ďalej zaoberá súd.



Trumpove nariadenie týkajúce sa udeľovania občianstva narodením označili súdy v Marylande a štáte Washington za protiústavné. To viedlo prezidenta k podaniu mimoriadneho odvolania na americký Najvyšší súd v snahe dosiahnuť, aby zrušil možnosti sudcov vydávať federálne platné nariadenia.



AFP konštatuje, že táto otázka sa stala hlavnou témou pre Trumpa a jeho republikánskych spojencov, ktorí obviňujú americké súdnictvo, že blokuje program prezidenta proti vôli voličov.



Spomínané nariadenie o občianstve je len jedným z mnohých, ktoré Trumpovi zablokovali sudcovia - demokratickí aj republikánski nominanti - od jeho návratu do prezidentského úradu v januári tohto roka.



Na piatkové rozhodnutie medzičasom reagoval aj samotný šéf Bieleho domu, ktorý sa k nemu vyjadril na svojej platforme Truth Social. „OBROVSKÉ VÍŤAZSTVO na Najvyššom súde Spojených štátov! Dokonca aj hoax o práve na občianstvo narodením dostal nepriamy tvrdý úder. [Toto právo] sa týkalo detí otrokov (ten istý rok!), nie ZNEUŽÍVANIA nášho imigračného systému,“ napísal Trump.



Prezident USA po tomto víťazstve povedal novinárom, že má nachystaný „celý zoznam“ opatrení, s ktorými sa teraz môže pohnúť vpred bez odporu súdov.