Najvyšší súd USA odmietol zrušiť texaský zákon zakazujúci interrupcie

Washington 2. septembra (TASR) – Americký najvyšší súd odmietol v noci na štvrtok zrušiť v americkom štáte Texas zákaz interrupcií po šiestom týždni tehotenstva, ktorý tam v stredu vstúpil do platnosti a odsúdil ho aj americký prezident Joe Biden. Informovala o tom agentúra AFP.



Najvyšší súd, ktorý tak svojím verdiktom nevyhovel žiadosti zástancov práva žien na interrupcie, nebral podľa AFP pri rozhodovaní do úvahy, či je zákon v súlade s ústavou, ale citoval „procesné nedostatky".



Toto rozhodnutie podporili piati sudcovia najvyššieho súdu. Troch z nich presadil do funkcie ešte počas svojho úradovania republikánsky exprezident Donald Trump, čím tak vtedy upevnil konzervatívnu väčšinu pozostávajúcu zo šiestich z celkovo deviatich sudcov najvyššieho súdu, pripomína AFP.



Republikánsky guvernér Texasu Greg Abbott podpísal v máji tohto roku zákon, ktorý zakazuje interrupcie od tej fázy tehotenstva, keď je možné detegovať tlkot srdca plodu, čo je zvyčajne možné v šiestom týždni gravidity – teda skôr, než mnohé ženy vôbec vedia, že sú tehotné. Zákon pritom nerobí výnimky pri znásilnení alebo inceste. Jedinou výnimkou je, ak žene hrozí zdravotné riziko, vysvetľuje AFP.



Takýto zákon síce už schválili v desiatich republikánskych štátoch, no podľa AFP v žiadnom z nich doteraz pre súdne spory nenadobudol účinnosť.



Texaský zákon sa však odlišuje tým, že skôr než úradom umožňuje vymáhať zákaz interrupcií bežným občanom a oprávňuje ich tak zažalovať tých, ktorí sa mohli podieľať na vykonaní interrupcie po stanovenom limite. Pokiaľ tento zákon zostane v platnosti, podľa agentúry Reuters by išlo o najzásadnejšie obmedzenie práva na interrupcie v Spojených štátoch od roku 1973, keď boli legalizované. Odvtedy bolo ženám v USA zaručené právo podstúpiť interrupciu dovtedy, kým plod nebol schopný prežiť mimo maternice, teda približne do do 22.–24. týždňa tehotenstva. Napadnúť tento zákon tak bolo z toho dôvodu pre federálne súdy mimoriadne náročné, približuje AFP.