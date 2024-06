Najvyšší súd USA potvrdil zákaz vlastniť zbraň pri domácom násilí

Washington 21. júna (TASR) - Najvyšší súd USA v piatok potvrdil federálny zákon, ktorý zakazuje osobe vlastniť strelnú zbraň ak ide o páchateľa domáceho násilia. Cieľom je zabezpečiť bezpečnosť a ochranu obetí pred ďalším násilím. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Osem z deviatich sudcov hlasovalo v prospech zákona o zákaze strelných zbraní z roku 1994. Zvrátili tak marcové rozhodnutie odvolacieho súdu v New Orleans, ktorý zákon zrušil s argumentom, že porušuje druhý dodatok americkej ústavy. Ten garantuje občanom Spojených štátov právo držať a nosiť zbraň.



Hlavný sudca Najvyššieho súdu USA John Roberts v zdôvodnení napísal, že zákon sa opiera o "zdravý rozum" a uplatňuje sa až "po tom, čo súd rozhodne, že daná osoba predstavuje skutočnú hrozbu" fyzického násilia.



Najnovší verdikt privítal aj americký prezident Joe Biden, ktorý kritizoval predchádzajúce rozhodnutia súdu o zbraniach či interrupciách.



"Nikto, koho zneužili, by sa nemal obávať, že si násilník zaobstará zbraň. Výsledkom dnešného rozhodnutia je, že osoby, ktoré prežili domáce násilie, a ich rodiny budú môcť naďalej počítať s kritickou ochranou, tak ako to bolo v posledných troch desaťročiach," uviedol Biden vo vyhlásení.



Najvyšší súd USA v roku 2022 rozhodol, že povolí len "rozumné" výnimky z práva nosiť zbraň podľa druhého dodatku ústavy a pri otázke regulácií strelných zbraní sa bude opierať o históriu. To spôsobilo, že súdy nižšej inštancie mali problém určiť, či sú obmedzenia týkajúce sa zbraní v súlade s historickou paralelou.



Sudca Roberts napísal, že niektoré súdy nepochopili metodológiu najvyššieho súdu pri jeho nedávnych rozhodnutiach v prípadoch, ktoré zahŕňali druhý dodatok.