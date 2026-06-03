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Najvyšší súd USA povolil Alabame použiť republikánsku volebnú mapu
Aj v ďalších štátoch sa súdy v súčasnosti zaoberajú prekresľovaním volebných obvodov.
Autor TASR
Washington 3. júna 2026 (TASR) — Najvyšší súd USA v utorok umožnil štátu Alabama použiť v novembrových voľbách mapu volebných obvodov z roku 2023 zostavenú republikánmi, ktorá ich zvýhodňuje v šiestich zo siedmich kongresových obvodov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Trojčlenný panel federálnych sudcov predtým mapu zablokoval s odôvodnením, že zámerne diskriminuje černošských voličov. Sudcovia uviedli, že ich rozdelenie do viacerých obvodov malo za cieľ oslabiť ich hlasy, „prinajmenšom čiastočne preto, že sú černosi“.
Najvyšší súd však toto rozhodnutie zvrátil. V odôvodnení uviedol, že federálne štáty môžu samé rozhodnúť, či sú zmeny krátko pred voľbami v ich najlepšom záujme.
Mapy kongresových volebných obvody sa zvyčajne prekresľujú po každom sčítaní ľudu, teda raz za desať rokov. Prezident Donald Trump však tlačil na štáty vedené republikánmi, aby prekreslili mapy už teraz v nádeji, že sa tým vykompenzujú očakávané straty v novembrových tzv. midterm elections, teda voľbách, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia hlavy štátu.
Takéto voľby čakajú USA 3. novembra, keď sa bude znovu voliť časť Senátu a celá Snemovňa reprezentantov. Vzhľadom na tesnú väčšinu republikánov v oboch komorách parlamentu by každý mandát mohol rozhodnúť o tom, kto ovládne Kongres USA.
Aj v ďalších štátoch sa súdy v súčasnosti zaoberajú prekresľovaním volebných obvodov. V Texase, na Floride, v Oklahome, Tennessee, Severnej Karolíne a Ohiu už boli ich hranice buď prekreslené, alebo sa to plánuje.
Trojčlenný panel federálnych sudcov predtým mapu zablokoval s odôvodnením, že zámerne diskriminuje černošských voličov. Sudcovia uviedli, že ich rozdelenie do viacerých obvodov malo za cieľ oslabiť ich hlasy, „prinajmenšom čiastočne preto, že sú černosi“.
Najvyšší súd však toto rozhodnutie zvrátil. V odôvodnení uviedol, že federálne štáty môžu samé rozhodnúť, či sú zmeny krátko pred voľbami v ich najlepšom záujme.
Mapy kongresových volebných obvody sa zvyčajne prekresľujú po každom sčítaní ľudu, teda raz za desať rokov. Prezident Donald Trump však tlačil na štáty vedené republikánmi, aby prekreslili mapy už teraz v nádeji, že sa tým vykompenzujú očakávané straty v novembrových tzv. midterm elections, teda voľbách, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia hlavy štátu.
Takéto voľby čakajú USA 3. novembra, keď sa bude znovu voliť časť Senátu a celá Snemovňa reprezentantov. Vzhľadom na tesnú väčšinu republikánov v oboch komorách parlamentu by každý mandát mohol rozhodnúť o tom, kto ovládne Kongres USA.
Aj v ďalších štátoch sa súdy v súčasnosti zaoberajú prekresľovaním volebných obvodov. V Texase, na Floride, v Oklahome, Tennessee, Severnej Karolíne a Ohiu už boli ich hranice buď prekreslené, alebo sa to plánuje.