Najvyšší súd USA povolil Pennsylvánii zarátať aj neskoro prijaté hlasy

Washington 20. októbra (TASR) - Najvyšší súd USA povolí štátu Pennsylvánia započítať aj poštou zaslané volebné lístky, prijaté do troch dní po prezidentských voľbách naplánovaných na 3. novembra. Súd tak zamietol sťažnosť republikánov, napísala v pondelok tlačová agentúra AP.



Sudcovia v pondelok hlasovali pomerom hlasov štyri ku štyrom - a tento výsledok potvrdil rozhodnutie štátneho najvyššieho súdu, ktorý povolil volebným predstaviteľom prijímať a započítavať volebné lístky až do 6. novembra, dokonca aj v prípade, že nemajú zreteľnú poštovú pečiatku.



Republikáni, vrátane volebného štábu prezidenta Donalda Trumpa, namietali proti takémuto predĺženiu. Argumentovali, že porušuje federálny zákon, ktorý stanovuje deň volieb na prvý utorok po prvom novembrovom pondelku, a že takéto rozhodnutie prináleží podľa ústavy zákonodarcom, nie súdom.



Predseda Najvyššieho súdu USA John Roberts sa pridal k trom liberálnym sudcom a spoločne zamietli výzvu pennsylvánskych republikánov, aby najvyšší súd zablokoval verdikt štátneho súdu.



Sudcovia Samuel Alito, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh a Clarence Thomas boli za to, aby štát zastavil prijímanie zaslaných hlasovacích lístkov, keď sa volebné miestnosti 3. novembra zatvoria.



Rozhodnutie najvyššieho súdu nesprevádzalo odôvodnenie, takže nie je možné povedať, čo motivovalo jednu aj druhú skupinu sudcov. Agentúra AP však dodala, že konzervatívni sudcovia nie sú obvykle ochotní odobriť súdom nariadené zmeny v pravidlách hlasovania tak blízko ku dňu volieb.



Najvyšší súd zvažuje podobnú záležitosť aj v štáte Wisconsin. V tomto prípade však demokrati žiadajú, aby zasiahol.



V Pennsylvánii štátna Demokratická strana a jej spojenci žiadali predĺženie hlasovania aj po dni volieb, aby sa mohli započítať i hlasy zaslané poštou. Registrovaní demokratickí voliči totiž žiadajú hlasovanie poštou oproti republikánskym častejšie - takmer v pomere 3 ku 1.