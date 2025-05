Najvyšší súd USA povolil ukončiť právnu ochranu pre Venezuelčanov

Washington 20. mája (TASR) - Najvyšší súd Spojených štátov v pondelok povolil vláde prezidenta Donalda Trumpa ukončiť dočasnú právnu ochranu pre približne 350.000 Venezuelčanov, ktorá bráni v ich deportácii z USA. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Najvyšší súd vyhovel žiadosti ministerky pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemovej o zrušenie dočasného chráneného štatútu pre Venezuelčanov. Medzitým prebieha na súde nižšej úrovne odvolacie konanie.



Zákon umožňuje udeliť štatút cudzincom, ktorí sa nemôžu bezpečne vrátiť domov z dôvodu vojny, prírodných katastrof alebo pre iné „mimoriadne“ okolnosti.



Vláda exprezidenta Joea Bidena predĺžila štatút pre Venezuelčanov o 18 mesiacov tesne pred nástupom Trumpa do úradu. Rozhodnutie odôvodnila pretrvávajúcou krízou vo Venezuele, ktorej vládne prezident Nicolás Maduro.



Federálny sudca v Kalifornii v marci dočasne pozastavil plány Trumpovej vlády na zrušenie štatútu venezuelským občanom. Sudca Edward Chen z obvodného súdu v San Franciscu uviedol, že plán by mohol byť „rasistický“. „Konanie na základe negatívneho skupinového stereotypu a zovšeobecnenie takéhoto stereotypu... je klasickým príkladom rasizmu,“ ozrejmil Chen.



Venezuelsko-americká aktivistka Adelys Ferro v pondelok odsúdila rozhodnutie Najvyššieho súdu. Poukázala tiež na to, že ministerstvo zahraničných vecí USA naďalej uvádza pre Venezuelu bezpečnostné odporúčanie 4. stupňa. Ide o najvyššiu úroveň varovania pred vycestovaním do krajiny, píše AFP.



Trump už v rámci prezidentskej kampane sľuboval, že deportuje milióny migrantov bez potrebných dokladov. Viaceré jeho dekréty týkajúce sa prisťahovalectva sa však stretli s nesúhlasom sudcov naprieč celou krajinou, pripomína AFP.