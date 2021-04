Najvyšší súd USA sa bude opäť zaoberať právom nosiť zbraň

Washington 27. apríla (TASR) - Najvyšší súd USA sa bude v októbri opäť zaoberať nosením strelných zbraní na verejnosti. Pomerom hlasov 6:3 v pondelok pripustil žalobu dvoch držiteľov zbraní a lobistickej organizácie NRA (Národné združenie držiteľov zbraní) týkajúcu sa zákona v štáte New York, informovali agentúry AFP a AP.



Úrady New Yorku na základe zákona starého viac ako sto rokov zakázali žalobcom nosiť zbrane na sebaobranu. Mohli ich mať iba počas cesty na strelnicu alebo na poľovačke. Obaja muži sa voči tomuto rozhodnutiu odvolali, avšak neúspešne. Obrátili sa preto na najvyšší súd, ktorý teraz preskúma, či odmietnutie nosenia skrytej zbrane na sebaobranu predstavuje porušenie druhého dodatku ústavy. Tento dodatok predstavuje základ práva na vlastnenie zbraní v USA, jeho presný výklad je však sporný.



Najvyšší súd vo svojom verdikte z roku 2008 zdôraznil, že druhý dodatok ústavy USA zakotvuje "individuálne" právo vlastniť zbrane. Nejasné však zostalo, do akej miery je možné obmedziť držbu zbraní — vrátane otázky ich nosenia mimo miesta bydliska.



Nové rozhodnutie najvyššieho súdu v tejto oblasti by mohlo posilniť práva majiteľov zbraní. Od minulého roku v ňom majú konzervatívne orientovaní sudcovia väčšinu v pomere 6:3.



Otázka práva vlastniť zbrane je v USA dlhodobo predmetom búrlivých diskusií. V tejto krajine vlastní strelnú zbraň asi 30 percent všetkých dospelých. Strelné zbrane tam spôsobia každoročne smrť okolo 40.000 ľudí, pričom do tejto štatistiky sú započítané aj samovraždy.



Americký prezident Joe Biden chce legislatívu tkajúcu sa zbraní sprísniť. Opoziční republikáni avizovali, že takýmto snahám budú klásť tuhý odpor.