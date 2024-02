Najvyšší súd USA sa bude zaoberať Trumpovým odvolaním vo veci imunity

Washington 29. februára (TASR) - Najvyšší súd USA v stredu vyslovil súhlas s tým, že preskúma odvolanie exprezidenta USA Donalda Trumpa proti jednomyseľnému rozhodnutiu súdu nižšieho stupňa o zamietnutí jeho nárokov na trestnoprávnu imunitu. Odvolanie súvisí s kauzou ovplyvňovania výsledkov prezidentskej voľby z roku 2020.



Pojednávanie na Najvyššom súde sa bude konať v týždni od 22. apríla, informovala agentúra AFP.



AFP upozornila, že takýto časový harmonogram ohrozuje konanie súdneho procesu v danej kauze ešte pred prezidentskými voľbami. Iná situácia by nastala, ak by súd rozhodol rýchlo.



Ak Najvyšší súd Trumpovu žiadosť o imunitu pred stíhaním zamietne rýchlo, súdny proces by sa mohol začať koncom leta alebo začiatkom jesene.



Sudcovia Najvyššieho súdu sa však možno budú chcieť takémuto scenáru vyhnúť a svoje rozhodnutie budú chcieť odložiť na obdobie po prezidentských voľbách. Tento scenár by Trumpa potešil, konštatovala AFP.



Sudcovia Najvyššieho súdu sa 22. apríla zídu, aby zvážili jednomyseľné rozhodnutie odvolacieho súdu pre obvod Washington DC, ktorý začiatkom februára zamietol Trumpovo tvrdenie, že nemôže byť stíhaný, pretože vznesené obvinenia sa týkajú jeho oficiálnych povinností z doby, keď zastával prezidentský úrad.



Podľa justičných zdrojov sudcovia Najvyššieho súdu "nevyjadria názor na podstatu" tohto prípadu - zvážia len otázku, či a do akej miery má bývalý prezident "imunitu voči trestnému stíhaniu za správanie, ktoré údajne zahŕňa aj konania počas jeho pôsobenia v úrade".



Veľká porota vlani na návrh osobitného vyšetrovateľa Jacka Smitha rozhodla o obžalobe Trumpa z rôznych druhov zločinného sprisahania v nadväznosti na jeho kampaň proti výsledkom prezidentských volieb v roku 2020.



Vtedajší prezident nikdy neuznal svoju porážku a namiesto toho podkopával dôveru Američanov vo voľby a ich výsledky a tlačil na činiteľov na rôznych úrovniach v snahe zmariť potvrdenie volebných výsledkov.



Trumpovi priaznivci vtrhli 6. januára 2021 do sídla Kongresu vo Washingtone, kde sa zákonodarcovia zišli, aby formálne potvrdili víťazstvo demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách.



Trump predtým pri prejave vyzval svojich priaznivcov, aby sa vydali ku Kapitolu a dali najavo svoj nesúhlas. V dôsledku nepokojov zahynulo päť ľudí.